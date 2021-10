10. kolejka Włochy - Serie A

2021-10-27 18:30 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Juan Luca Sacchi Juventus Turyn US Sassuolo Calcio 1 2 DO PRZERWY 0-1 W. McKennie 76' D. Frattesi 44' M. Lopez 90'

Turyńczycy przystępowali do tego spotkania z passą sześciu meczów bez przegranej. Goście z kolei na triumf czekali do sierpnia. Pytanie o faworyta pozostawało zatem bezzasadne.



Pierwszy cios "Sara Dama" otrzymała jeszcze przed upływem kwadransa. Kontuzji doznał De Sciglio i szybko okazało się, że nie jest w stanie kontynuować gry. Jego miejsce zajął Alex Sandro.



Kilka minut później bliskie objęcia prowadzenia było Sassuolo. Groźny strzał Berardiego obronił nie bez trudu Perin, który tym razem stanął w bramce "Juve" zamiast Wojciecha Szczęsnego.

Juventus - Sassuolo. Zapachniało sensacją

W odpowiedzi Dybala strzałem sprzed pola karnego trafił w słupek. Ten incydent w żaden sposób nie zdeprymował ekipy przyjezdnej. Krótko przed końcem pierwszej połowy do podanie Defrela idealnie wystartował Davide Frattesi i uderzeniem bez przyjęcia zdobył pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 0-1!



W przerwie w zespole gospodarzy Rabiota zastąpił Cuadrado. I to on po niemal godzinie gry bliski był wyrównania. Po jego strzale piłkę z linii bramkowej wybił jednak Ayhan. Potem po "główce" Chiesy futbolówka poszybowała tuż nad poprzeczką.

Podopieczni Massimiliano Allegriego dopięli swego w 76. minucie. Z rzutu wolnego centrował wówczas Dybala, a uderzeniem głową nie do obrony popisał się Weston McKennie. A zatem 1-1.



Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, zabójcza kontrę wyprowadzili goście. Z podanie Berardiego skorzystał Maxime Lopez - zachował zimną krew do końca, podciął przytomnie piłkę nad Perinem i zapewnił Sassuolo sensacyjne zwycięstwo!



1 2 Juventus Turyn US Sassuolo Calcio Perin Danilo Bonucci de Ligt De Sciglio Chiesa McKennie Locatelli Rabiot Dybala Morata Consigli Müldür Ayhan Ferrari Rogério Frattesi Berardi Raspadori Lopez Traorè Defrel SKŁADY Juventus Turyn US Sassuolo Calcio Mattia Perin Andrea Consigli 80′ 80′ Danilo 86′ 86′ 87′ 87′ Mert Müldür Leonardo Bonucci Kaan Ayhan Matthijs de Ligt Gian Marco Ferrari 13′ 13′ Mattia De Sciglio 61′ 61′ Rogério Oliveira da Silva Federico Chiesa 44′ 44′ 72′ 72′ Davide Frattesi 76′ 76′ Weston James Earl McKennie 58′ 58′ Domenico Berardi 80′ 80′ Manuel Locatelli 62′ 62′ Giacomo Raspadori 46′ 46′ Adrien Rabiot 90′ 90′ Maxime Lopez Paulo Dybala 72′ 72′ 86′ 86′ Hamed Junior Traorè 63′ 63′ Alvaro Morata 30′ 30′ 72′ 72′ Gregoire Defrel REZERWOWI Carlo Pinsoglio Gianluca Pegolo Wojciech Szczęsny Giacomo Satalino 13′ 13′ . Alex Sandro 86′ 86′ Vlad Iulian Chiriches Giorgio Chiellini Edoardo Goldaniga Luca Pellegrini Federico Peluso Daniele Rugani 72′ 72′ Jeremy Toljan Rodrigo Bentancur 72′ 72′ Matheus Henrique de Souza 46′ 46′ 63′ 63′ Juan Cuadrado 87′ 87′ Abdoulrahmane Harroui 80′ 80′ Dejan Kulusevski Francesco Magnanelli 80′ 80′ Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 62′ 62′ Gianluca Scamacca Aaron Ramsey Luigi Samele 63′ 63′ Kaio Jorge Pinto Ramos

STATYSTYKI Juventus Turyn US Sassuolo Calcio 1 2 Posiadanie piłki 56,2% 43,8% Strzały 13 8 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 4 4 Faule 21 15

