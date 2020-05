Władze Fiorentiny poinformowały o sześciu osobach z pozytywnym testem na koronawirusa. Trzy z nich to piłkarze. Pozostałe są członkami sztabu techniczno-medycznego.

Komunikat ukazał się w czwartkowe popołudnie na oficjalnej witrynie internetowej Fiorentiny. Klub nie podał personaliów zakażonych. Wszyscy przejdą w najbliższych dniach powtórne badanie w celu potwierdzenia dotychczas uzyskanych rezultatów. Na razie w komplecie wysłani zostali na kwarantannę.

To nie pierwsze pozytywne przypadki w ekipie "Violi". W ubiegłym miesiącu na Covid-19 zachorowali trzej inni zawodnicy. Wówczas podano ich personalia. Byli to Patrick Cutrone, German Pezzella oraz Duszan Vlahović.



Testy na koronoawirusa trwają w zespołach Serie A od początku bieżącego tygodnia. Do tej pory - poza jednym wyjątkiem w Torino - przebiegały dla wszystkich pomyślnie. Mimo to minister zdrowia, Vincenzo Spadafora, jest bardzo sceptycznie nastawiony do wznowienia rozgrywek w najbliższej przyszłości.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że nie wszystkie drużyny są w tym temacie jednomyślne. Przeciwko powrotowi na boisko opowiada się Brescia. W tym tygodniu miało odbyć się spotkanie między przedstawicielami krajowej federacji a rządem. Zostało jednak przełożone. Dojdzie do niego po weekendzie.

Czy zapadną na nim wiążące decyzje umożliwiające piłkarzom reaktywację wyścigu po scudetto? W tej chwili wydaje się, że ligowe rozgrywki mogą zostać wznowione nie wcześniej niż w połowie czerwca. Kibice calcio mają nadzieję, że nie jest to tylko fatamorgana...

UKi