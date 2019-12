AC Milan podejmuje US Sassuolo Calcio w spotkaniu 16. kolejki Serie A. W ataku gospodarzy gra Krzysztof Piątek. Śledź z Interią przebieg meczu.

Przed tygodniem Krzysztof Piątek zdobył czwartą bramkę w sezonie, a jego AC Milan pokonał Bolognę 3-2 w meczu 15. kolejki Serie A. Polski napastnik przełamał złą passę, bo wcześniej nie trafił w sześciu spotkaniach ligowych z rzędu.



Po meczu przekonywał, że czuje się już znacznie lepiej fizycznie niż w pierwszej fazie sezonu. Czy potwierdzi to tym razem?

Spotkanie o wiele lepiej rozpoczęło się dla piłkarzy Milanu. Już w 2. minucie Krzysztof Piątek znalazł się w dobrej sytuacji, lecz w momencie podania polski napastnik był na spalonym. Gospodarze starali się kreować grę, jednak Sassuolo także potrafiło znaleźć drogę do bramki rywali. Chwilę potem Marlon zagrał dobrą prostopadłą piłkę do Francesco Caputo. Włoski napastnik zdołał oddać strzał, który poszybował nad poprzeczką.



Podopieczni Stefano Piolego złapali wiatr w żagle i w 13. minucie kolejny raz zagrozili bramce rywali. Piątek rozpoczął akcję, którą ostatecznie strzałem zakończył Suso. Bramkarz Sassuolo - Gianluca Pegolo zdołał obronić uderzenie i wybił piłkę przed siebie. Dopadł do niej Franck Kessie, lecz nawet gdyby dobił futbolówkę do siatki to nie byłoby gola - sędzia liniowy zasygnalizował ofsajd.



AC Milan - US Sassuolo Calcio 0-0 - trwa I połowa