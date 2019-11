Krzysztof Piątek znalazł się w wyjściowym składzie AC Milan na mecz z Lazio Rzym w 11. kolejce Serie A. Śledź z Interią przebieg spotkania.

Mediolańczycy nie zachwycają i zajmują obecnie 10. miejsce. Niezwykle skuteczny w poprzednim sezonie Krzysztof Piątek zdobył w obecnym tylko trzy bramki, z czego dwie z rzutów karnych.



Piąte w tabeli Lazio spisuje się ostatnio całkiem dobrze - nie przegrało pięciu kolejnych meczów w Serie A.



Pierwsze minuty pokazują, że na San Siro nie będzie dzisiaj cienia kunktatorstwa. Obie ekipy usposobione są na wskroś ofensywnie. Mimo to na pierwszy celny strzał musieliśmy czekać do 5. minuty. Po podaniu Senada Lulicia w dogodnej sytuacji do zdobycia gola znalazł się Ciro Immobile. Przegrał jednak pojedynek z Gianluigim Donnarummą.



Odpowiedź Krzysztofa Piątka? Błyskawiczna. Polak wpadł w pole karne i uderzał z ostrego kąta. Nie trafił jednak w bramkę.



W kibiców Milanu wstąpiła nadzieja, gdy w kolejnej akcji "El Pistolero" faulowany był przed polem karnym. W poprzedniej kolejce zwycięski gol dla "Rossonerich" padł w niemal identycznych okolicznościach. Tym razem rzut wolny w wykonaniu Hakana Calhanoglu okazał się niecelny.



Lazio postraszyło strzałem sprzed "szesnastki" Bastosa, ale piłka po tej próbie poszybowała wysoko nad poprzeczką.



W 21. minucie powinno być 1-0 dla gospodarzy, gdy sam przed golkiperem Lazio znalazł się Lucas Paqueta. Strzelił jednak lekko i wprost w rywala. To mogło się zemścić momentalnie lecz Immobile obił tylko poprzeczkę. Celownik poprawił już w następnej akcji - Manuel Lazzari idealnie dośrodkował na jego głowę, a lider klasyfikacji strzelców Serie A tylko dopełnił formalności. To jego setny gol w barwach Lazio!



Trafienie gości rozsierdziło Piątka. Centrę partnera z zespołu sprytnie dzióbnął w powietrzu końcem buta, piłka odbiła się jeszcze od piersi Bastosa i wpadła do siatki. Długo wydawało się, że to czwarty gol polskiego snajpera w bieżącym cyklu. Tymczasem po godzinie gry odebrano splendor Piątkowi. Ostatecznie bramka została przypisana defensorowi Lazio.



Już w 36. minuty doszło do pierwszej roszady personalnej. Kontuzjowanego Samuela Castillejo zastąpił Ante Rebić. Czy ta zmiana wzmocni siłę ognia Milanu?

Na razie zaciekle nacierają rzymianie. Znów sam przed Donnarummą znalazł się Immobile, ale arbiter odgwizdał pozycję spaloną. Werdykt mocno wątpliwy.



W z pozoru niegroźnej sytuacji Thomas Strakosha interweniował na linii bramkowej. Piłkarze Milanu domagali się uznania gola, jednak gra toczyła się dalej. Powtórki pokazały, że o bramce nie było mowy.

Świetne tempo spotkania pozwoliła wierzyć, że druga odsłona zapowiada się intrygująco.



Po zmianie stron z wysokiego C próbował rozpocząć Milan, jednak strzał Theo Hernandeza poszybował wysoko nad poprzeczką. Krótko potem trener Silvio Poli ściągnął z boiska bezproduktywnego Paquetę i dał szansę Leao. Mediolańczycy przycisnęli, ale bez efektu bramkowego. Po strzale głową Alessio Romagnolego piłka zawisła na górnej siatce, a po kolejnej próbie Piątka - zatrzymała się na bocznej. Z kolei "bomba" Calhanoglu z rzutu wolnego trafiła prosto w Strakoshę.











AC Milan - Lazio Rzym 1-1 (1-1) - trwa II połowa



0-1 - Immobile (25.)



1-1 - Bastos (28., samobójcza)