4. kolejka Włochy - Serie A

2021-09-19 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Daniele Doveri Juventus Turyn AC Milan 1 1 DO PRZERWY 1-0 Morata 4' A. Rebić 76'

W bramce "Starej Damy" ponownie stanął Wojciech Szczęsny, krytykowany ostatnio za występy zarówno w drużynie narodowej, jak i w Serie A. Po raz kolejny nie udało mu się zachować czystego konta.



Juventus - Milan. Morata trafia po wzorowej kontrze

Spotkanie rozpoczęło się dla gospodarzy znakomicie. Już w 4. minucie po błyskawicznej kontrze objęli prowadzenie. Od linii środkowej sam na bramkę Milanu pognał Alvaro Morata, zachował zimną krew do końca i chytrą podcinką otworzył wynik meczu.



Asystę zaliczył w tej sytuacji Paulo Dybala. Trzeba również odnotować, że Juventus zdobył bramkę, grając w dziesiątkę. Poza linią boczną przebywał opatrywany Adrien Rabiot.



Po kwadransie we własnym polu karnym piłkę ręką zagrał Ante Rebić. Piłkarze z Turynu domagali się podyktowania "jedenastki". Arbiter nie zdecydował się jednak w tej sytuacji na użycie gwizdka.



W 36. minucie szyki gościom pokrzyżowała kontuzja Simona Kjaera. Filar defensywy nie był w stanie kontynuować rywalizacji. W jego miejsce Stefano Pioli wprowadził do gry Pierre'a Kalulu.



Po zmianie stron spotkanie się zaostrzyło. Giorgio Chiellini bezpardonowo potraktował Rebicia w obrębie "szesnastki", ale jak zwykle zrobił to na tyle sprytnie, by nie zasłużyć na karę indywidualną bądź zespołową.



Wkrótce potem doszło do mocnej scysji, w której udział wzięli Dybala i Sandro Tonali. Ten pierwszy brzydko faulował, ten drugi próbował wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Sędzia okazał łaskę - obaj zostali ukarani tylko żółtym kartonikiem.

Juventus - Milan. Szczęsny kapituluje, ale pozostaje bez winy

Goście wyrównali na niespełna kwadrans przed upływem podstawowego czasu gry. Z kornera centrował Tonali, a strzałem głową piłkę w siatce umieścił z pięciu metrów Rebić. Szczęsny nie miał nic do powiedzenia, pretensje mógł kierować do partnerów z linii obrony. Tym, który zgubił krycie, był Manuel Locatelli.

Turyńczycy szczęśliwie uniknęli porażki. W 87. minucie polski bramkarz udanie interweniował po groźnym uderzeniu Kalulu. Katastrofa była blisko.

Juventus ma w tej chwili tylko jeden cel - jak najszybciej uciec z okolic dna tabeli. Awansował z przedostatniej lokaty o szczebel wyżej, ale nadal znajduje się w strefie spadkowej.

Dla Milanu to pierwsze punkty stracone w tym sezonie.



Juventus Turyn - AC Milan 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Morata (4.), 1-1 Rebić (76.)



1 1 Juventus Turyn AC Milan Szczęsny Danilo Bonucci Chiellini Sandro Bentancur Cuadrado Locatelli Rabiot Dybala Morata Maignan Tomori Kjær Romagnoli Hernández Tonali Saelemaekers Leão Kessié Díaz Rebić SKŁADY Juventus Turyn AC Milan Wojciech Szczęsny Mike Maignan Danilo Fikayo Tomori Leonardo Bonucci 36′ 36′ Simon Kjaer Giorgio Chiellini Alessio Romagnoli . Alex Sandro Theo Bernard François Hernández Rodrigo Bentancur 65′ 65′ Sandro Tonali 72′ 72′ Juan Cuadrado 63′ 63′ Alexis Saelemaekers Manuel Locatelli Rafael Alexandre Conceição Leão Adrien Rabiot 64′ 64′ Franck Yannick Kessié 65′ 65′ 79′ 79′ Paulo Dybala 90′ 90′ Brahim Abdelkader Díaz 4′ 4′ 66′ 66′ Alvaro Morata 76′ 76′ Ante Rebić REZERWOWI Mattia Perin Andreas Kristoffer Jungdal Carlo Pinsoglio Ciprian Tatarusanu Matthijs de Ligt Fodé Ballo Touré Mattia De Sciglio Andrea Conti Luca Pellegrini 63′ 63′ Alessandro Florenzi Daniele Rugani Matteo Gabbia 79′ 79′ Dejan Kulusevski 36′ 36′ Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa Weston James Earl McKennie 64′ 64′ Ismaël Bennacer Aaron Ramsey Samuel Castillejo Azuaga Federico Bernardeschi 90′ 90′ Daniel Maldini 72′ 72′ Federico Chiesa Pietro Pellegri 66′ 66′ Moise Bioty Kean

STATYSTYKI Juventus Turyn AC Milan 1 1 Posiadanie piłki 44,2% 55,8% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 5 4 Rzuty rożne 4 4 Faule 13 16