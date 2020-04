Szkoleniowiec piłkarzy Sampdorii Genua Claudio Ranieri wysłał wszystkim swoim współpracownikom ze sztabu oraz podopiecznym, w tym Bartoszowi Bereszyńskiemu i Karolowi Linettemu, czekoladowe jaja wielkanocne. Ich dzieci otrzymały dodatkowe niespodzianki.

"Ranieri postrzegany jest raczej jako głowa rodziny niż prezes korporacji" - napisał serwis "Il Secolo XIX", który doniósł, iż powszechnie lubiany 68-letni szkoleniowiec zamówił jajka w lokalnej cukierni.

Rozgrywki włoskiej ekstraklasy, podobnie jak większości innych na świecie, są wstrzymane od około miesiąca z powodu pandemii koronawirusa. Co najmniej do 3 maja obowiązują obostrzenia, m.in. pozamykane są wszystkie obiekty sportowe, a mieszkańcy muszą pozostać w domach.



Władze Serie A liczą na to, że od 4 maja będzie można wznowić treningi, a rozgrywki ruszą pod koniec maja. Na mecze na pewno nie będą wpuszczani kibice.



Do rozegrania we Włoszech pozostało jeszcze 12 kolejek i cztery spotkania zaległe. Liderem jest obecnie Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. "Stara Dama" ma 63 punkty, o jeden więcej od Lazio Rzym. Trzeci jest Inter Mediolan z 54 pkt i jednym zaległym meczem. Sampdoria jest na 16. pozycji z 26 punktami i również jednym zaległym spotkaniem.



Italia jest jednym z krajów, w których koronawirus zebrał największe żniwo - potwierdzono ponad 150 tysięcy przypadków zakażenia, a zmarło ponad 19 tysięcy osób.

