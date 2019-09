Ostatni dzień okienka transferowego jest niezwykle angażujący dla pracowników AS Roma. Włosi sfinalizowali w poniedziałek trzy transfery: wypożyczenie Patrika Schicka do drużyny RB Lipsk, sprowadzenie na rok Nikoli Kalinicia, a także wypożyczenie Henricha Mychitariana z Arsenalu do drużyny ze stolicy Italii.

Wypożyczenie Schicka do Lipska dobiegnie końca 30 czerwca 2020 roku, a Niemcy za czasowe sprowadzenie Czecha, zapłacili Romie 3,5 miliona euro, a kwota ta może wzrosnąć jeszcze o kolejne 500 000 euro, w przypadku spełnienia uzgodnionych przez obie strony warunku. W przypadku awansu do Ligi Mistrzów, drużyna zza naszej zachodniej granicy będzie mogła wykupić 23-letniego napastnika za 29 milionów euro.



Odejście Schicka zwolniło w ekipie Giallorossich miejsce dla innego napastnika, który prawdopodobnie zostanie zmiennikiem Edina Dżeko. Został nim Kalinić, który za 2 miliony euro został wypożyczony z Atletico Madryt. Włosi zagwarantowali sobie możliwość wykupu 31-letniego Chorwata za 9 milionów euro.



Sporo jakości w drugiej linii Romy może wnieść za to Mychitarian. Rzymianie chwalili się już wcześniej zdjęciami reprezentanta Armenii zrobionymi podczas testów medycznych, a w poniedziałkowy wieczór oficjalnie potwierdzili wypożyczenie. W obecnych rozgrywkach 30-latek zaliczył trzy występy w Premier League, tylko raz meldując się na murawie od pierwszej minuty. Na Półwyspie Apenińskich Mychitarian będzie mógł liczyć na regularną grę.



TB