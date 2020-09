​Środowa włoska sportowa prasa informuje, że transfer Arkadiusza Milika z Napoli do AS Roma zostanie sfinalizowany w ciągu najbliższych dwóch dni.

We wtorek pojawiły się informacje, że Polak odrzucił ofertę, choć oba kluby doszły do porozumienia.



"La Gazzetta dello Sport" dementuje swoje wtorkowe rewelacje. Informuje, że Arkadiusz Milik nie odrzucił oferty, a jedynie poprosił o nieco czasu do namysłu.



Rzymski "Corriere dello Sport", blisko związany z obu rzymskimi klubami - Romą i Lazio - informuje, że Polak podejmie ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 48 godzin, ale w zasadzie zdecydował się na przeprowadzkę do Rzymu.

Dziennik domyśla się, że Milik próbuje w ten sposób wynegocjować lepsze warunki kontraktowe. Obecna oferta i warunki porozumienia wg "Corriere dello Sport", brzmią: najpierw wypożyczenie za trzy miliony euro, potem obligatoryjny wykupu polskiego piłkarza za 22 mln euro.



Milik ma podpisać pięcioletni kontrakt i zarabiać 4,5 mln euro za sezon plus premie. Te same szczegóły kontraktu przytacza "La Gazzetta Dello Sport". Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Edin Dżeko przejdzie z Romy do Juventusu.



Oba dzienniki podkreślają, że jeśli Polak odrzuci te warunki i pozostanie w Napoli, przez rok praktycznie nie będzie grał i straci szanse występu w mistrzostwach Europy. Roma, podobnie jak Napoli, w tym sezonie występować będzie w Lidze Europy.