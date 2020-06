Takiego apelu autorstwa piłkarza jeszcze nie było. Francesco Totti, legenda AS Roma, poprosił fanów na Instagramie o pomoc w znalezieniu zgubionego zegarka. Zostawił numer telefonu.

O sprawie informuje serwis Iltempo.it. Zaginiony zegarek kosztuje majątek, ale dla Tottiego ma przede wszystkim ogromną wartość sentymentalną. Wiąże się ona z całą jego karierą, a także z życiem rodzinnym.

Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do zguby. Były reprezentant Włoch poinformował natomiast, że chodzi o chronometr marki Rolex. Na białym pasku widnieje podwójne "C". To pierwsza litera imion dzieci Tottiego - Cristiana i Chanel.

43-latek wystosował apel na Instagramie. I niespodziewanie zamieścił numer telefonu. "Ktokolwiek znajdzie zegarek, niech zadzwoni na ten numer" - poprosił.

Zdjęcie Apel piłkarza (źródło: Instagram) / INTERIA.PL