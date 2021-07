Jak donosi portal "Toronews" - za "La Gazzettą dello Sport" - Karol Linetty w piątek wznowił treningi. Dla reszty zawodników Torino (oprócz bramkarzy i realizującego program indywidualny Iago Falque) był to dzień odpoczynku.



Włoskie media twierdzą, że Linetty nadal ma pełne zaufanie od klubu, choć poprzedni sezon w jego wykonaniu był rozczarowujący dla włodarzy "Granaty". Reprezentant Polski dołączył w poprzednim sezonie do turyńskiego klubu za ok. osiem milionów euro.





Karol Linetty wróci do dobrej dyspozycji? Torino wierzy w reprezentanta Polski

Polski pomocnik rozegrał w poprzedniej kampanii 27 starć w Serie A, podczas których udało mu się tylko raz trafić do siatki.



Teraz gracz Torino ma mieć szansę na "odkupienie". Wcześniej media donosiły o zainteresowaniu Linettym ze strony Spezii.



PA



