Krzysztof Piątek nadal jest rozchwytywany na włoskim rynku transferowym. W grę o polskiego napastnika - oprócz Fiorentiny i AS Roma - ma włączyć się Torino. Do "Granaty" niedawno dołączył również inny polski zawodnik - Karol Linetty.

Według doniesień "Corriere dello Sport" Krzysztofem Piątkiem coraz mocniej interesuje się Fiorentina i AS Roma. Ekipa z Toskanii poszukuje obecnie napastnika, który będzie w stanie zagwarantować zdobycie ok. 15-20 bramek w sezonie.



Dziś miało odbyć się spotkanie w klubie, podczas którego obecny trener "Violi" Beppe Iachini otrzymał pełne zaufanie od klubu i Włoch wskazał trzy potencjalne wzmocnienia formacji klubu z Florencji: Leandro Paredes z PSG, Ken Sema z Watford i wcześniej wspomniany Piątek.



Polski napastnik przeszedł z Milanu do Herthy Berlin za ok. 27 milionów euro. Z lepszej strony pokazał się dopiero po przerwie spowodowanej koronawirusem.



"Viola" nie jest jednak jedynym potencjalnym kierunkiem dla Piątka. Jego zatrudnienie rozważają również działacze Romy, a wszystko ma związek z niepewną przyszłością Edina Dżeko w klubie.



Rzymianie mogą być bardzo konkurencyjni na rynku transferowym, ze względu na nowego właściciela. Dan Friedkin deklarował, że ma ambitne plany wobec klubu, jednak chce działać długofalowo i inwestycja w Piątka zadaje się pasować do tego schematu.



"Tuttosport" dodaje natomiast, że Piątkiem interesuje się także Torino, którego trenerem jest Marco Giampaolo. Włoch ma stawiać na piłkarzy, których wcześniej trenował i niewykluczone, że po sprowadzeniu Karola Linettego, zainteresuje się również byłym napastnikiem Milanu.



Ekipa z Turynu mogłaby wypożyczyć polskiego napastnika i byłby on partnerem Andrei Belottiego w ataku Torino.



