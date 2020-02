Kryzys Torino trwa dalej. "Granata" przegrała z Sampdorią aż 1-3, a mecz kończyła w dziesiątkę. "Doria" przycisnęła rywali w samej końcówce i to wystarczyło. W spotkaniu grali Bartosz Bereszyński i Karol Linetty.

Torino w ostatnim czasie zdecydowanie dołowało, a szalę goryczy przelała bolesna porażka z beniaminkiem - Lecce. Po meczu z swoja posadą pożegnał się Walter Mazzarri i doświadczonego Włocha zastąpił trener młodzieżowych drużyn "Granaty" - Moreno Longo.

Nowy trener Torino przyznał, że ostatnie dni były dla niego wyjątkowe i otrzymał on wiele pozytywnej energii od swoich piłkarzy. W swoim debiucie na ławce trenerskiej przyszło mu się zmierzyć z Sampdorią. W drużynie z Genui od pierwszych minut wystąpili Bartosz Bereszyński i Karol Linetty.

Początek meczu nie był zbyt emocjonujący. Optycznie przeważała drużyna z Turynu, natomiast podopieczni Claudio Ranieriego schowani za podwójną gardą, liczyli na kontry. Obie ekipy nie weszły jednak na wyższe obroty i w pierwszej połowie oglądaliśmy zaledwie... dwa celne strzały.

Najpierw w 34. minucie Sasa Lukić dobrze dograł piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Alejandro Berenguer i zdołał oddać strzał głową, który pewnie obronił Emil Audero. "Doria" odpowiedziała momentalnie. Fabio Quagliarella popędził boczną strefą boiska i zagrał do Gastona Ramireza. Urugwajczyk nabiegł na futbolówkę i huknął z okolic początku pola karnego, lecz solidarnie z zawodnikiem "Granaty" trafił w bramkarza.

Druga część gry zaczęła się nieco bardziej obiecująco. W 55. minucie Berenguer bardzo dobrze zauważył wchodzącego w pole karne Simone Verdiego i zagrał do niego prostopadłą piłkę. Włoski skrzydłowy uderzył z pierwszej piłki i pomimo tego, że strzał nie był idealny, to piłka znalazła drogę do bramki. Spotkanie powoli się rozkręcało i Sampdoria mogła odpowiedzieć już po chwili.

W 62. minucie Morten Thorsby otrzymał dobre podanie z głębi boiska i znalazł się przed bramką Salvatore Sirigu. Ofensywny zawodnik drużyny gości oddał strzał, po którym piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Zawodnicy z Genui złapali wiatr w żagle i po chwili udało im się doprowadzić do wyrównania. Bereszyński dobrze powalczył o piłkę przy bocznej linii boiska i zagrał do Ramireza.

Pomocnik momentalnie ruszył w stronę pola karnego i został sfaulowany przez Tomasa Rincona. Sędzia wskazał na rzut wolny i do jego wykonania podszedł Urugwajczyk. Ramirez bardzo dobrze przymierzył i umieścił piłkę w siatce. Stracona bramka przybiła gospodarzy i po niespełna kilku minutach, Sirigu musiał kolejny raz wyciągnąć futbolówkę z bramki.

W 75. minucie Quagliarella dobrze wyrzucił piłkę z autu, ta ostatecznie trafiła do Ramireza, który szybko po raz drugi uderzył i zdobył bramkę. Torino nie potrafiło stworzyć zagrożenia, a po niespełna trzech minutach, Armando Izzo sfaulował Quagliarellę w polu karnym i obejrzał czerwoną kartkę.

Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł doświadczony napastnik i mocnym strzałem pokonał włoskiego bramkarza. Piłkarze nieco wynagrodzili kibicom słabą pierwszą część gry, choć spotkanie zrobiło się bardzo jednostronne.

PA



23. kolejka Włochy - Serie A

2020-02-08 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: P. Valeri Torino FC Sampdoria Genua 1 3 DO PRZERWY 0-0 S. Verdi 55' G. Ramirez 70',75' F. Quagliarella 79'

1 3 Torino FC Sampdoria Genua Audero Mulyadi Bereszyński Colley Murru Tonelli Ekdal Linetty Ramirez 2 Thorsby Gabbiadini Quagliarella Sirigu De Silvestri Izzo Nkoulou Olaoluwa Aina Lyanco Lukić Rincón Hernández Belotti Berenguer Verdi SKŁADY Torino FC Sampdoria Genua Salvatore Sirigu Emil Audero Mulyadi Lorenzo De Silvestri Bartosz Bereszyński 77′ 77′ Armando Izzo 83′ 83′ Omar Colley Nicolas Nkoulou 68′ 68′ Nicola Murru 75′ 75′ Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina 21′ 21′ Lorenzo Tonelli Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 39′ 39′ Albin Ekdal Saša Lukić Karol Linetty 69′ 69′ Tomás Eduardo Rincón Hernández 70′, 75′ 70′, 75′ 86′ 86′ Gaston Ramirez 59′ 59′ Andrea Belotti 45′ 45′ 68′ 68′ Morten Thorsby 22′ 22′ Alejandro Berenguer Remiro Manolo Gabbiadini 55′ 55′ 82′ 82′ Simone Verdi 79′ (k.) 79′ (k.) 90′ 90′ Fabio Quagliarella REZERWOWI Antonio Rosati Andrea Seculin Samir Ujkani Tommaso Augello 75′ 75′ Cristian Daniel Ansaldi Julian Chabot Gleison Bremer Silva Nascimento Maya Yoshida Lévy Koffi Djidji Edgar Barreto Wilfried Stephane Singo 86′ 86′ Andrea Bertolacci Michel Ndary Adopo 68′ 68′ Jakub Jankto Simone Edera Mehdi Pascal Marcel Léris 82′ 82′ Soualiho Meïté Gonzalo Maroni Vincenzo Millico Ronaldo Vieira Nan Federico Bonazzoli 90′ 90′ Antonino La Gumina

STATYSTYKI Torino FC Sampdoria Genua 1 3 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 4 11 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 2 3 Faule 14 18 Spalone 5 3