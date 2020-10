Cóż to był za mecz! Po zaciętym spotkaniu Cagliari uporało się z Torino i wygrało 3-2. Przy jednej z bramek dla gości asystował reprezentant Polski - Sebastian Walukiewicz.

W meczu Torino z Cagliari mierzyło się nie tylko dwóch znakomitych taktyków na ławkach rezerwowych, ale również było to starcie dwóch reprezentantów Polski, który z bardzo dobrej strony pokazali się podczas minionej przerwy reprezentacyjnej. W barwach gospodarzy od pierwszej minuty zobaczyliśmy Karola Linettego, natomiast po stronie ekipy z Sardynii zameldował się Sebastian Walukiewicz.



Zawodnicy obu drużyn od razu zabrali się za granie. Już w 2. minucie spotkania Sasa Lukić popędził w pole karne i został zatrzymany przez golkipera przyjezdnych Alessia Cragno. Zawodnik "Byków" padł na murawę, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Andrea Belotti i uderzeniem w lewy róg bramki pokonał Włocha.



Zamroczeni goście szybko podnieśli się po zadanym ciosie i przeszli do kontrataku. Kilka minut później piłka znalazła się w polu karnym po zagraniu z rzutu rożnego. Walukiewicz wstrzelił ją w stronę bramki, a formalności dopełnił Joao Pedro. Piłkarze Cagliari złapali wiatr w żagle i błyskawicznie zdobyli kolejnego gola.



W 19. minucie Gabriele Zappa dograł prostopadle do Nahitana Nandeza, a ten posłał piłkę wzdłuż linii bramkowej. Pewnie opanował ją Giovanni Simeone, obrócił się i wpakował do siatki.



Druga część gry o wiele lepiej rozpoczęła się natomiast dla gospodarzy. Federico Bonazzoli trącił piłkę po bardzo dobrym podaniu z bocznej strefy boiska. Ta trafiła pon nogi Belottiego, a reprezentant Włoch huknął bez zastanowienia i mógł celebrować zdobycie drugiego gola w tym spotkaniu.



O ile Belotti sprawował się znakomicie, to w kluczowym momencie zawiódł bramkarz ekipy z Piemontu Salvatore Sirigu. Włoch wypuścił bowiem piłkę z rękawic po interwencji i ta padła łupem Simeonego, który skutecznie wepchnął ją do bramki.



Emocji nie brakowało również tuż przed zakończeniem spotkania. Belotti oddał efektowny strzał z powietrza, który równie okazale obronił Cragno, a czerwoną kartką został ukarany - znany z boisk Ekstraklasy - rezerwowy bramkarz Torino Vanja Milinković Savić.



Pozostałe mecze:

W tym samym czasie zostało rozegrane spotkanie pomiędzy Spezią a Fiorentiną, które zakończyło się remisem 2-2. W bramce ekipy z Toskanii zagrał Bartłomiej Drągowski.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



4. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-18 15:00 | Stadion: Stadio Olimpico Grande Torino | Arbiter: Federico La Penna Torino FC Cagliari Calcio 2 3 DO PRZERWY 1-2 A. Belotti 4',49' João Pedro 12' G. Simeone 19',73'

