Serie A. Toni Kroos kuszony przez Juventus Turyn

- Karierę zakończę w realu Madryt. Tego jestem pewien - oznajmił Toni Kroos a początku tego miesiąca w rozmowie z "Bildem". Jak się jednak okazuje, nie wszyscy taką deklarację wzięli na serio.

Juventus w ofensywie. Toni Kroos wart 40 mln euro?

Rai Sport informuje, że do klubu z Santiago Bernabeu trafiła oferta z Juventusu Turyn. Niedawny hegemon Serie A oferuje za Kroosa 40 mln euro.



Co przemawia za tym, że do transferu może dojść? Przede wszystkim niedawny komunikat prezydenta "Królewskich", Florentino Pereza. Ogłosił on, że w letnim okienku transferowym nie ma w Realu piłkarza nie na sprzedaż.



"Juve" sposobi się do nowego sezonu pod wodzą nowego-starego szkoleniowca Massimiliano Allegriego, który jeszcze niedawno był rzekomo murowanym faworytem do objęcia trenerskiej posady... w Realu.

Turyńczycy mają za sobą fatalną wiosnę. Stracili tytuł mistrza Włoch, a batalię o triumf w Champions League zakończyli już w 1/8 finału.



Tymczasem Kroos rozstał się właśnie z drużyną narodową. Zakończenie reprezentacyjnej kariery obwieścił po nieudanych dla Niemiec finałach Euro 2020 (porażka z Anglią w 1/8 finału). Jego kontrakt z "Los Blancos" zachowuje ważność do połowy 2023 roku.



