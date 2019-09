Za czasów swojej kariery Taribo West wzbudzał sporo kontrowersji - wielu bowiem zarzucało mu zakłamywanie daty swoich urodzin o kilkanaście lat! Teraz Nigeryjczyk ponownie pozwolił o sobie przypomnieć, sugerując, że gangsterzy nie pozwolili mu zatriumfować w ekipie AC Milan.

West rozpoczynał karierę w swojej ojczyźnie, skąd przeniósł się do francuskiego AJ Auxerre, a następnie do Interu Mediolan. W trakcie trzeciego sezonu rozgrywanego w barwach "Nerazzurrich" niespodziewanie zmienił klub i związał się z lokalnym rywalem - Milanem.

W barwach ówczesnego mistrza Włoch West rozegrał jednak tylko cztery spotkania, co, jego zdaniem, spowodowane było naciskami mafii.

- Gangsterzy zrobili wszystko, co leżało w ich mocy, by pozbyć się mnie z Milanu. Opublikowali w prasie złośliwy artykuł w którym napisali, że jestem kontuzjowany. Wszystko po to, bym opuścił klub. Przekupieni lekarze orzekli, że rzeczywiście nabawiłem się urazu. Było to jednak kłamstwo. Zrobili to, bo było dla nich nie do pomyślenia, by zawodnik z Afryki miał zastąpić starzejących się obrońców - mówił West. Barw Milanu bronili wtedy, między innymi: Alessandro Costacurta oraz Paolo Maldini.

Nigeryjczyk ostatecznie opuścił ekipę Rossonerich i udał się do Anglii.

- Ofertę złożył za mnie Liveprool, lecz ostatecznie trafiłem do Derby Country - relacjonuje były defensor.

West był oskarżony o sfałszowanie swojego wieku. Jak twierdził, podczas gry w Interze miał 23 lata, choć pojawiły się pogłoski, że był on o 12 lat starszy. Głos w tej sprawie zabrał nawet jego ówczesny trener - Luigi Simoni.

- Nie mogę w to uwierzyć. Mógłby zmanipulować wiek o 4-5 lat, ale o 12? Jego bieg, uderzenia... to wszystko wyglądało tak, jakby był zawodnikiem ledwo po dwudziestce. W Interze zagrał 65 spotkań, był dobry. W Afryce zdarzały się historie, że ktoś zmieniał nieznacznie swój wiek. Dwanaście lat to już jednak spora różnica - mówił 74-letni Włoch.

O wieku Westa wypowiedział się także prezes Partizana Belgrad, Żarko Zeczević, w którym defensor spędził dwa sezony.

- Kiedy przybył do nas, twierdził że ma 28 lat. Po badaniach okazało się jednak, że ma 40. Mimo to grał nieźle, więc nie żałuję, że go pozyskałem - deklarował Zeczević.

West zakończył karierę w 2007 roku, po rozwiązaniu kontraktu z irańskim Paykan FC. Po zawieszeniu butów na kołku został pastorem.

