Szymon Żurkowski po raz drugi został wypożyczony z Fiorentiny do Empoli. Polski pomocnik spędził w drużynie z zaplecza włoskiej Serie A ostatnie pół roku.

Przeskok pomiędzy Górnikiem Zabrze a włoską Fiorentiną okazał się zbyt duży, by polski pomocnik pokonał go jednym susem. W ciągu pół roku uzbierał zaledwie dwa występy, gdy wchodził na boisko w końcówkach spotkań.

Wiosną Żurkowski został wypożyczony do grającej w Serie B Empoli. Pierwsze mecze spędził na ławce rezerwowych, ale po wznowieniu rozgrywek został podstawowym zawodnikiem klubu. W siedmiu spotkaniach zdobył bramkę i zaliczył asystę.



Środkowy pomocnik pokazał się z dobrej strony i Empoli chętnie skorzystało z opcji ponownego wypożyczenia polskiego zawodnika.



22-letni Żurkowski, debiutujący w seniorskiej piłce w Górniku Zabrze, rozegrał 13 spotkań w reprezentacji Polski do lat 21. Nie zaliczył jeszcze debiutanckiego występu w dorosłej reprezentacji, choć był do niej powoływany.





