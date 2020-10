Kolejny polski zawodnik ma szansę na debiut w Serie A. Były pomocnik Lecha Poznań Szymon Czyż został bowiem po raz pierwszy powołany do meczowej kadry Lazio.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lazio - Inter Mediolan 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Szymon Czyż przeniósł się do Lazio w lipcu 2018 roku. Polski pomocnik do tej pory występował w młodzieżowej drużynie ekipy z Wiecznego Miasta. Łącznie udało mu się zagrać w 47 spotkaniach, podczas których zdobył sześć bramek i zaliczył trzy asysty.



19-latek będzie miał dziś szansę na debiut w pierwszej drużynie Lazio. Trener Simone Inzaghi zdecydował się bowiem na powołanie do meczowej kadry i wiele wskazuje na to, że zacznie on spotkanie na ławce rezerwowych.



Reklama

"Biancocelesti" zmierzą się dziś z Sampdorią, w barwach której występuje Bartosz Bereszyński. Początek meczu o 18:00, a transmisją zajmie się Eleven Sports 3.



Zobacz więcej informacji o Serie A



PA