Milan pałał żądzą zmazania plamy z poprzedniej kolejki. "Rossoneri" ulegli wówczas na własnym obiekcie niżej notowanej Spezii 1-2, drugą bramkę tracąc w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Zadanie nie było jednak łatwe, bowiem tym razem na San Siro zawitał Juventus Turyn - ekipa, która w pięciu poprzednich potyczkach ligowych nie zaznała porażki, cztery z nich kończąc triumfem.



W wyjściowej jedenastce gości znalazł się Wojciech Szczęsny. I to właśnie on w 20. minucie uratował "Starą Damę" przed stratą bramki. Kąśliwy strzał Rafaela Leao z kilkunastu metrów odbił bezpiecznie do boku, nie stwarzając rywalom szans na skuteczną dobitkę.

Milan - Juventus. Zlatan Ibrahimović kontuzjowany

Nie minęło pół godziny gry, a boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Zlatan Ibrahimović. To mocno pokrzyżowało ofensywną strategię gospodarzy. Na murawie w trybie awaryjnym zameldował się Olivier Giroud.



Mimo że żadna ze stron nie osiągnęła przed przerwą wyraźnej przewagi, na drugą odsłonę oba zespoły wyszły bez zmian. Efekt? W dalszym ciągu klarownych okazji strzeleckich było jak na lekarstwo.



Milan - Juventus. Szczęsny ratuje "Starej Damie" remis

Groźne uderzenie z dystansu ponownie zapisał na swoje konto Rafael Leao, ale i tym razem Szczęsny nie dał się zaskoczyć. Polak poradził sobie również z niesygnalizowanym uderzeniem Theo Hernandeza. A później bez problemu wyłapał piłkę po "główce" Giroud.

Na przeciwległym krańcu murawy Mike Maignan pozostawał w zasadzie bezrobotny. Siła ognia "Juve" była tego dnia wyjątkowo mizerna.



Turyńczycy nie wrócili jednak z Mediolanu z drugą porażką na przestrzeni niespełna dwóch tygodni. W meczu o Superpuchar Włoch, 12 stycznia, przegrali w stolicy Lombardii 1-2 z Interem.

Strata punktów uniemożliwiła Milanowi powrót na pozycję wicelidera. Zrównał się punktami z drugim w tabeli Napoli, co oznacza cztery punkty straty do będącego na czele stawki rywala zza miedzy.

Juventus pozostał na piątej lokacie. Od dzisiejszego przeciwnika dzieli go siedem "oczek".



