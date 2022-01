Zobacz zapis relacji live z meczu Juventus Turyn - SSC Napoli



Trzy poprzednie domowe potyczki Juventusu Turyn okazały się dla niego zwycięskie. Dobrą serię przerwała dopiero wizyta SSC Napoli, które... nie wygrało wyjazdowego meczu od października.



Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w piątej minucie. Do centry z rzutu rożnego idealnie wyskoczył wówczas Weston McKennie. Jego strzał okazał się jednak minimalnie niecelny, piłka poszybowała tuż obok słupka.

Juventus - Napoli. Mertens otwiera wynik spotkania

Na kolejny podbramkowy incydent trzeba było czekać do 23. minuty. Ale od razu poskutkował on zmianą rezultatu. Płaskim strzałem z pola karnego Wojciecha Szczęsnego pokonał Dries Mertens i zrobiło się 0-1.

Polak miał piłkę na rękawicy, jednak nie zdołała odbić uderzenia. Telewizyjne powtórki pokazały, że był zasłonięty. Futbolówka przeleciała między nogami nieskutecznie interweniującego Alexa Sandro. Stojący tuż przed linią bramkową Mathijs de Ligt również nie był w stanie zapobiec utracie gola.



W 38. minucie na kąśliwy strzał z dystansu zdecydował się Piotr Zieliński - który znalazł się w wyjściowej jedenastce mimo nałożonej na niego kwarantanny - ale tym razem Szczęsny nie dał się zaskoczyć. Efektowną paradą wyekspediował piłkę na korner.



W dalszej fazie spotkania dwukrotnie bronił jeszcze groźne uderzenia Mertensa.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus Turyn - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

"Stara Dama" potrzebowała w drugiej połowie niespełna 10 minut, by doprowadzić do wyrównania. Na strzał z 16 metrów zdecydował się Federico Chiesa i... miał mnóstwo szczęścia. Piłka odbiła się jeszcze od nogi Stanslava Lobotki i dopiero potem znalazła się poza zasięgiem Davida Ospiny.



Później oglądaliśmy zacięty bój i nic nie wskazywało na to, że któraś ze stron zgarnie w tej konfrontacji komplet punktów. Gorąco zrobiło się dopiero w 83. minucie, kiedy Giovanni Di Lorenzo upadł w polu karnym gospodarzy i domagał się podyktowania "jedenastki". Arbiter uznał jednak, że nie doszło do przekroczenia przepisów.



Podział punktów oznacza, że oba zespoły pozostają na miejscach zajmowanych przed tą kolejką. Napoli z trzeciej lokaty traci do liderującego Interu Mediolan sześć punktów. Z kolei piąty Juventus ma do odrobienia 11 "oczek.



Juventus Turyn - SSC Napoli 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Mertens (23.), 1-1 Chiesa (54.)



UKi