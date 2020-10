Aż 31 milionów euro inkasuje za sezon Cristiano Ronaldo i zdecydowanie przoduje w kwestii zarobków nad innymi graczami Serie A. Wśród polskich zawodników największą pensję otrzymuje natomiast Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz zarabia 6,5 miliona euro.

Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" przyjrzeli się ile włoskie kluby wydają na wynagrodzenia dla piłkarzy. Pod względem przeznaczanych na to środków w Serie A zdecydowanie wyróżnia się Juventus, który płaci swoim zawodnikom 236 miliony euro (za sezon). Za nim znajduje się Inter Mediolan, który wypłaca swoim piłkarzom 149 miliony euro. Pierwszą trójkę zamyka AS Roma (112 milionów euro), a powyżej 100 milionów na graczy przeznacza jeszcze Napoli (105 milionów).



Ciekawym przypadkiem jest natomiast Atalanta. Ekipa z Bergamo, która w poprzednim sezonie doszła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i w Champions League zagra również w obecnej kampanii wydaje na zarobki dla swoich zawodników jedynie 42,6 miliona euro. Najlepiej zarabiający zawodnik Papu Gomez otrzymuje 2 miliony euro.





Które kluby najwięcej wydają na wynagrodzenia (za sezon/w euro):

1. Juvenuts (236 milionów)

2. Inter Mediolan (149 milionów)

3. AS Roma (112 milionów)

4. Napoli (105 milionów)

5. AC Milan (90 milionów)

6. Lazio (83 miliony)

7. Fiorentina (55 milionów)



Wśród zawodników bez większego zaskoczenia na największe zarobki może liczyć Cristiano Ronaldo. Portugalczyk otrzymuje za sezon 31 milionów euro, a kolejny najlepiej zarabiający zawodnik w Serie A Romelu Lukaku - 7,5 miliona euro (z bonusami kwota ta wzrasta jednak do ok. 9 milionów). Taką samą pensję mają Edin Dżeko oraz Christian Eriksen, natomiast Zlatan Ibrahimović otrzymuje 7,5 miliona euro za sezon.