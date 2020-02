Wojciech Szczęsny został następcą Gianluigiego Buffona w bramce Juventusu i jak dotąd świetnie wywiązuje się ze swoich zadań. Turyńczycy są zadowoleni z jego postawy i zamierzają przedłużyć z nim kontrakt. Nie oznacza to jednak, klub ma dla Polaka tylko dobre wieści.

Jak donosi portal Calciomercato.com, Szczęsny jest bliski podpisania nowej umowy, która zwiąże go z Juventusem do 30 czerwca 2024 roku. Polak może liczyć na podwojenie swoich zarobków - od tej pory będzie inkasował siedem milionów euro rocznie, jeśli tylko pozostanie w Turynie, co wcale nie musi być takie oczywiste.

Włosi twierdzą, że włodarze "Starej Damy" wciąż marzą o zakontraktowaniu Gianluigiego Donnarummy. Kontrakt 20-latka z AC Milan obowiązuje do końca przyszłego sezonu. Został podpisany w 2017 roku po długich i burzliwych negocjacjach.

Wiele wskazywało wtedy na to, że Donnarumma pożegna się z klubem. Piłkarz i jego agent mówili o tym publicznie, lecz ostatecznie porozumieli się z klubem, a Włoch pozostał w Mediolanie.

Wcześniej jednak, podczas rozgrywanego w Polsce Euro U-21, został obrzucony przez kibiców fałszywymi banknotami. Fani chcieli w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że młody bramkarz nie prolongował umowy, kierując się względami finansowymi.

Jeśli i tym razem Donnarumma nie będzie chciał podpisać kontraktu, Milan może sprzedać go już latem, licząc na godziwy zarobek. Jego transfer oznaczałby najprawdopodobniej zepchnięcie Szczęsnego na dalszy plan. 20-letni golkiper jest młodszy, przez to bardziej perspektywiczny, a dodatkowo jest Włochem, co może mieć dla Juventusu spore znaczenie.

Na chwilę obecną Szczęsny cieszy się jednak zaufaniem trenera Maurizia Sarriego. Wystąpił w 15 z 22 ligowych meczów, sześć razy zachowując czyste konto.

