29. kolejka Serie A dostarczyła fanom włoskiej piłki sporo emocji. Oprócz gola Kamila Glika i "strzelaniny" w starciu Napoli z Crotone, bardzo ciekawie było na boisku Rzymie, gdzie grające w dziewięciu Lazio wygrało ze Spezią 2-1. Popołudniu swój mecz rozegrał także Bartłomiej Drągowski, lecz nie udało mu się zachować czystego konta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. US Sassuolo Calcio - AS Roma 2-2 (0-1). Skrót meczu (Eleven Sports).

29. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-03 15:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Antonio Giua Lazio Rzym ASD Spezia Calcio 2008 2 1 DO PRZERWY 0-0 M. Lazzari 56' F. Caicedo 89' D. Verde 73'

Piłkarze Lazio nie odnoszą ostatnio pewnych zwycięstw, lecz pomimo tego udaje im się punktować. Rzymianie po triumfie 2-1 nad Spezią tracą do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów jedynie cztery punkty.

"Biancocelesti" pierwsi objęli prowadzenie w starciu z beniaminkiem. W 56. minucie Manuel Lazzari wpadł w pole karne i płaskim uderzeniem pokonał Jeroena Zoeta. Goście doprowadzili do wyrównania w drugiej połowie po bardzo efektownym uderzeniu Daniele Verdego z przewrotki.



Rzymianie rzutem na taśmę odmienili losy tego meczu. W 89. minucie - jak to zazwyczaj bywa - Lazio uratował Felipe Caicedo i pewnie wykorzystał rzut karny. Końcówka starcia była bardzo emocjonująca i finalnie gospodarze kończyli ten mecz w... dziewięciu.



W doliczonym czasie gry Kevin Agudelo wpadł w Lazzariego i bardzo zakotłowało się na boisku. Włoch rzucił się na swojego rywala i odepchnął go za co otrzymał czerwoną kartkę. Kilka chwil później drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Joaquin Correa po faulu na Lucienie Agoume.



Zdjęcie Przepychanka piłkarzy w doliczonym czasie gry /RICCARDO ANTIMIANI /PAP/EPA

29. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-03 15:00 | Stadion: Stadio Comunale Luigi Ferraris | Arbiter: Fabio Maresca Genoa CFC 1893 ACF Fiorentina 1 1 DO PRZERWY 1-1 M. Destro 13' D. Vlahović 23'

O godzinie 15:00 rozpoczęło się również starcie Fiorntiny z Genoą. W bramce ekipy z Florencji pojawił się Bartłomiej Drągowski i już w 13. minucie musiał wyjąć piłkę z siatki.



Po składnej akcji "Grifone" Mattia Destro zagrał w pole karne, a Gianluca Scamacca z najbliższej odległości dopełnił formalności. "Viola" błyskawicznie doprowadziła do wyrównania. Po dziesięciu minutach Duszan Vlahović huknął z bocznej strefy pola karnego i pokonał Mattię Perina.





Emocje w meczu Drągowskiego! Polski bramkarz nie uchronił drużyny przed stratą bramki

Fiorentina kończyła to spotkanie w dziesięciu. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Franck Ribery stanął na nogę Davide Zappacosty i został ukarany czerwoną kartką.

Pozostałe spotkania:



W pozostałych spotkaniach rozpoczętych o godzinie 15:00 Hellas pokonał Cagliari 2-0, Atalanta triumfowała nad Udinese 3-2, a AS Roma zremisowała z Sassuolo 2-2.



Gola w zremisowanym przez Benevento starciu 2-2 zdobył Kamil Glik , a bardzo ciekawie było również w Neapolu. Po emocjonującym starciu Napoli pokonało Crotone 4-3.



