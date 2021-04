Piotr Zieliński to "przypadek" szczególny. Od lat bodaj nikt nie ma wątpliwości, że pomocnik reprezentacji Polski i Napoli to wspaniale wyszkolony piłkarz, któremu pisana jest pozycja gwiazdy w zespole. Niestety "Zielu" rozgrywa też takie spotkania, po których jego krytycy mają sporo argumentów, by powątpiewać w jego wielkość. Jednoznaczną opinię na temat Polaka ma syn niedawno zmarłej legendy futbolu, Diego Maradona junior.

Jeśli Zieliński rozgrywa "swój" mecz, to ręce same składają się do oklasków. Wówczas nasz pomocnik pokazuje paletę zupełnie wyjątkowych umiejętności, o których wielu piłkarzy na jego pozycji może tylko pomarzyć. Chodzi o technikę, przegląd pola, zmysł do kombinacyjnej gry i smykałkę do posłania takiego podania, które zupełnie wyprowadza w pole zawodników drużyny przeciwnej.



Czasami jednak postawa "Ziela" wywołuje burzliwe reakcje i komentarze. Wtedy najczęściej słychać opinie, że może i jest piłkarzem niepospolitym, ale nie jest w stanie wybić się ponad pewien poziom i niepodzielnie rządzić w środku pola. Zwłaszcza w reprezentacji Polski bywają takie spotkania, gdy Zieliński jakby usuwał się w cień i nie robił pożytku nie swoich największych atutów.



W rozmowie z Interią ( więcej TUTAJ! ) po trzech ostatnich meczach kadry w el. do MŚ w 2022 roku bardzo surowo na temat młodszego kolegi po fachu wypowiedział się Piotr Świerczewski, były wieloletni gracz kadry. - Liczyłem na dużo lepsze występy Piotra Zielińskiego. W Napoli jest wiodącą postacią, a w tych trzech pierwszych meczach eliminacji do mistrzostw świata praktycznie go nie było - stwierdził popularny "Świr".



Nikt jednak nie zaneguje faktu, że regularnie wielkie europejskie firmy sondują możliwość transferu Polaka. W klubie z Neapolu doskonale zdają sobie sprawę, jakim potencjałem dysponuje 26-latek, stąd prezes Aurelio De Laurentiis nie zamierza się z nim rozstawać. Obecny kontrakt "Ziela" z ekipą ze Stadio San Paolo obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Maradona junior: Zielińskiemu dorównuje tylko Kevin de Bruyne

Jedną z osób, które na temat klasy Zielińskiego mają wyrobione konkretne zdanie, jest syn "boga futbolu", niedawno zmarłego Diego Maradony. W rozmowie z portalem sportowefakty.pl Diego jr, urodzony w Neapolu, w samych superlatywach wypowiada się o naszym playmakerze.



- Zieliński jest jednym z moich ulubionych piłkarzy. Jako były gracz i kibic Napoli bardzo się cieszę, że mamy kogoś tak zdolnego u siebie. Uwielbiam go za to, że jest piłkarzem kompletnym. Może grać na każdej pozycji w pomocy, świetnie gra lewą i prawą nogą, bardzo dużo widzi i potrafi błyskawicznie zareagować na to, co się dzieje na boisku - powiedział Maradona.

Syn "Boskiego Diego" dodaje, że według niego z Polakiem w Europie może równać się tylko Kevin de Bruyne. Belg być może jest nawet nieco lepszy, ale wiek premiuje gracza Napoli. - Nie mam wątpliwości, że któregoś dnia będę mógł już bez wątpliwości powiedzieć: tak, Piotr Zieliński na swojej pozycji jest najlepszy w Europie - twierdzi Maradona junior.



