Łukasz Skorupski w znakomitym stylu przypomniał o sobie kibicom na Półwyspie Apenińskim. Polski golkiper został wybrany najlepszym piłkarzem Bolonii podczas ostatniego spotkania z Juvenstusem i jak stwierdziły włoskie media - udało mu się uciszyć krytyków.

Łukasz Skorupski zaliczył świetny powrót do rozgrywek Serie A po uporaniu się z kontuzją ręki. W dwóch ostatnich kolejkach swoją grą potwierdził, że zaufanie którym obdarza go trener Bolonii Sinisa Mihajlović, nie jest na wyrost.



Polski golkiper najpierw zanotował czyste konto w starciu przeciwko Hellasowi Werona, a tydzień później znakomicie bronił w czasie spotkania przeciwko Juventusowi. Były piłkarz m.in. Górnika Zabrze otrzymał za swój występ wysoką notę 8 (był najlepszy wśród piłkarzy Bolonii).



- W Polsce jest wielu bardzo dobrych bramkarzy. Szczęsny zagrał dobrze, Skorupski był potwornie dobry, zwłaszcza podczas interwencji przy uderzeniach CR7 - ocenili grę Polaka dziennikarze prestiżowej "La Gazzetty dello Sport".



Bologna finalnie przegrała 0-2, jednak to nie rzutowało na znakomitą dyspozycję polskiego bramkarza. Na bramkę Skorupskiego oddano bowiem 11 strzałów i polski bramkarz obronił dziewięć z nich - w tym próbę z dystansu i próbę "dobitki" Federica Bernardeschiego.



- W bramce czuję się pewnie. Wiem, że mogę dobrze bronić. Musze jeszcze poprawić grę nogami. Aby dobrze grać w Serie A trzeba mieć osobowość i słuchać poleceń trenera - powiedział po zakończeniu meczu Skorupski, w rozmowie z włoskim "DAZN".

Jak zauważają media zajmujące się na drużynami z regionu Emilii-Romanii, to właśnie pewność siebie miała być aspektem, nad którym powinien pracować polski golkiper.

- Po kontuzji udało mu się uciszyć każdą krytykę. Nigdy trener Mihajlović nie kwestionował jego postawy, a on pokazuje dlaczego. Skorupski to pewniak Bolonii - napisał portal "ilrestodelcarlino.it".



Dobra forma Skorupskiego zapewne prędzej czy później będzie skutkowała zainteresowaniem ze strony mocniejszych klubów. Polski golkiper stwierdził jednak, że póki co myśli jedynie o grze w Bolonii.

- Dziś jestem o wiele bardziej dojrzalszy i odpowiedzialny, także za klub. Czuję się również ważny dla moich kolegów z drużyny. Pozostanie w Bolonii? Jestem tutaj i czuję się znakomicie, niezwłocznie powiedziałbym tak.

