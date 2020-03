Były piłkarz Milanu Suso nie szczędził negatywnych komentarzy o swojej poprzedniej drużynie. Hiszpan wytknął błędy klubowi w wywiadzie z gazetą "AS".

Suso znajduje się obecnie na wypożyczeniu w Sevilli i według hiszpańskich dziennikarzy ma nadzieję, że uda mu się pozostać w klubie z Andaluzji: - Chciałbym tutaj zostać i grać z Sevillą w Lidze Mistrzów - powiedział pomocnik cytowany przez "football-italia.net".

Hiszpan odniósł się również do swojej poprzedniej drużyny, tłumacząc dlaczego nie chciałby powrócić do Mediolanu: - Milan nie może stworzyć niczego solidnego, wszystko zmienia się tam co roku. Miałem tam trzech prezydentów, dziesiątki kolegów z drużyny i kilku trenerów. Tak nie da się zbudować drużyny.



Piłkarz odniósł się również do panującej na świecie epidemii koronawirusa: - Nikt się tego nie spodziewał. Rodzina Mateo Musacchio (piłkarz Milanu - przyp. red.) wyjechała do Hiszpanii tydzień przez zamknięciem granic i został on teraz sam we Włoszech - dodał Suso.



Sevilla zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli. Rozgrywki ligi hiszpańskiej zostały jednak wstrzymane z powodu koronawirusa.



PA