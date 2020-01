SSC Napoli potwierdziło transfer Stanislava Lobotki. Słowak związał się z klubem 4,5-letnią umową.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lazio - Napoli 1-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Lobotka to 25-letni środkowy pomocnik. Ostatnie 2,5 roku spędził w Celcie Vigo. Rozegrał w tym klubie 90 spotkań. W tym sezonie Primera Division wystąpił 17 razy.

Reklama

O jego przejściu do Napoli mówiło się już od dłuższego czasu. Jak poinformował włoski dziennikarz Fabricio Romano, kwota transferu ma wynosić 20 milionów euro. Dodatkowe cztery miliony Celta dostanie w postaci bonusów. Tym samym Słowak został najdrożej sprzedanym piłkarzem z hiszpańskiego klubu.

Lobotka związał się z klubem do końca sezonu 2023/24. To drugi transfer Napoli w tym okienku transferowym. Wcześniej do drużyny dołączył Diego Demme z RB Lipsk.

MP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A