W meczu 34. kolejki Serie A SSC Napoli wygrało na własnym stadionie z Udinese Calcio 2-1. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył w 31. minucie Arkadiusz Milik. Nie byłoby w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt, że Polak pojawił się na placu gry kilkanaście sekund wcześniej, zastępując kontuzjowanego Driesa Mertensa. Piotr Zieliński znalazł się natomiast w wyjściowym składzie ekipy "Azzurrich".

W tym meczu mogło wystąpić aż trzech Polaków. Od pierwszej minuty oglądaliśmy jednak jedynie Piotra Zielińskiego. Arkadiusz Milik zasiadł wśród rezerwowych, natomiast Łukasz Teodorczyk boryka się z kontuzją , o czym poinformowało ostatnio Udinese.

Zieliński już w 18. minucie mógł wpisać się na listę strzelców, lecz piłka po jego strzale z dystansu przeleciała nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Juana Mussa.

Odpowiedź gości była do bólu skuteczna. Ilija Nestorovski dograł piłkę z lewej strony, a Rodrigo De Paul pewnym strzałem pokonał bramkarza. Nie zdołał go powstrzymać spóźniony Lorenzo Insigne.



Napoli niezwykle szybko mogło doprowadzić do wyrównania, lecz kolejny strzał z dystansu - tym razem autorstwa Maria Ruiego - chybił celu.



Arkadiusz Milik pojawił się na murawie już w 31. minucie - w miejsce kontuzjowanego Driesa Mertensa - i błyskawicznie wpakował piłkę do siatki, wykorzystując dogranie Fabiana Ruiza! To było prawdziwe "wejście smoka" polskiego napastnika!



W 37. minucie Milik obejrzał żółtą kartkę za ostry faul, po którym ucierpiał Seko Fofana. Oznacza to, że zabraknie go w kolejnym starciu ligowym, w którym Napoli zmierzy się z Parmą.



Tuż przed przerwą bliski szczęścia był jeszcze Insigne, lecz jego mocny strzał głową pewnie obronił Mussa. Mimo przewagi Napoli nie zdołało wiec objąć przed przerwą prowadzenia.