W meczu ostatniej kolejki Serie A SSC Napoli pokonało Lazio 3-1. Piotr Zieliński znalazł się w wyjściowym składzie Napoli na to spotkanie. Arkadiusz Milk usiadł na ławce, a do kadry meczowej został w ostatniej chwili włączony 18-letni polski bramkarz Hubert Idasiak, zastępując zmagającego się z problemami żołądkowymi Aleksa Mereta. Ostatecznie zasiadł na trybunach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SSC Napoli - Sassuolo 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W tym meczu piłkarze Napoli walczyli już tylko o poprawę swojego morale. Przed ostatnią kolejką byli już pewni siódmego miejsce w tabeli. Znacznie większa mobilizacja towarzyszyła przyjezdnym - Lazio toczyło bój o tytuł wicelidera z Interem Mediolan i Atalantą (które mierzyły się w tym samym czasie w bezpośrednim pojedynku), a Ciro Immobile chciał przypieczętować swój triumf w klasyfikacji Złotego Buta. Jego największy rywal - Cristiano Ronaldo - nie mógł mu już zagrozić - znalazł się bowiem poza kadrą meczową na mecz Juventusu z AS Roma. Mógł także pobić ligowy rekord Gonzalo Higuaina, który w jednym sezonie Serie A zdobył 36 bramek. Tracił do niego tylko jednego gola.

Reklama

Okazję do wpisania się na listę strzelców Włoch miał już w czwartej minucie. Skiksował jednak, uderzając z woleja po rzucie rożnym. Dwie minutę później piłkę do siatki posłał Joaquin Correa, lecz kilka sekund wcześniej rozbrzmiał gwizdek arbitra, który sygnalizował faul.

Odpowiedź gospodarzy była zabójcza. Zieliński otrzymał piłkę przed polem karnym i podał do Driesa Mertensa, który z kolei odegrał do Fabiana Ruiza. Ten popisał się kapitalnym, technicznym strzałem w górny róg bramki, dając Napoli prowadzenie.

Lazio szybko wzięło się do odrabiania strat i nie musiało długo czekać na efekty swojej pracy. W 22. minucie przytomnie na lewej flance zachował się Adam Maruszić, który zagrał piłkę w kierunku bliższego słupka, gdzie nabiegał Immobile. Zdobywca Złotego Buta uderzył bez przyjęcia, nie dając szans bramkarzowi, notując 36. trafienie ligowe w sezonie. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1-1.

W 52. minucie Zieliński nieźle rozprowadził akcję "Azzurrich", zagrywając na lewą flankę do Lorenza Insigne, który podał w pole karne do Driesa Mertensa. Belg był faulowany przez Marca Parolo, a sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Lorenzo Insigne, który nie pomylił się, strzelając gola na 2-1.



Riposta Lazio mogła być natychmiastowa, ale Correa uderzając z ostrego kąta trafił tylko w słupek. W 68. minucie doszło do drobnych przepychanek na murawie, lecz sędzia zdołał szybko opanować sytuację. Żółte kartki obejrzeli trenerzy obu ekip, a także Mario Rui oraz Immobile.

W końcówce spotkania plac gry opuścił z urazem Insigne. Z boiska zszedł także Zieliński, którego zastąpił Matteo Politano. To właśnie 26-latek w doliczonym czasie gry wykorzystał błąd defensywy Lazio, ustalając wynik spotkania.



SSC Napoli - Lazio Rzym 3-1 (trwa II połowa)

Bramka: 1-0 Fabian Ruiz (9.), 1-1 Ciro Immobile (22.), Lorenzo Insigne (54.), 3-1 Matteo Politano (93.)

Serie A - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy

TB