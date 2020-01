W 18. kolejce Serie A SSC Napoli mierzy się z Interem Mediolan. W składzie ekipy prowadzonej przez Gennaro Gattuso znaleźli się Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.

Inter notuje bardzo dobry sezon. Jest wiceliderem Serie A i ma 42 punkty, o trzy mniej od Juventusu.

Znacznie gorzej wiedzie się się ekipie z Neapolu. Drużyna jest na ósmym miejscu i ma sporo problemów. Wielu piłkarzy chce odejść. Los Zielińskiego i Milika też nie jest jeszcze przesądzony, ale ich strata byłaby bolesna dla drużyny, bo są jej czołowymi postaciami. Dodatkowo Milik, z sześcioma bramkami, jest najlepszym strzelcem Napoli.



Milik już w drugiej minucie miał sytuację. Uderzał głową, ale nie trafił w bramkę. Chwilę później przed szansą stanął Romelu Lukaku. Belg wychodził sam na sam z bramkarzem. Minął go i uderzył na bramkę, ale Mario Rui zdążył się wrócić i wybił piłkę z linii bramkowej. Belg i tak był na spalonym, więc ewentualny gol nie byłby uznany.



W ósmej minucie Lukaku znowu znalazł się w polu karnym. Poradził sobie z obrońcami, odwrócił się i oddał strzał. Był on jednak zbyt lekki by pokonać Mereta.



Mówi się, że do trzech razy sztuka. To powiedzenie sprawdziło się w przypadku Lukaku, który wykorzystał swoją trzecią okazję. Po rajdzie od środka boiska, wbiegł w pole karne i uderzył mocno po ziemi. Po odbiciu od słupka piłka wpadła do bramki.



Inter przeważa, ale Napoli faulami przerywa akcje gości. Jednak w 25. minucie strzał zdołał oddać Roberto Gagliardini. Uderzał sprzed pola karnego, ale Meret złapał piłkę. W odpowiedzi szybką akcję przeprowadziło Napoli. Do siatki trafił Milik, ale wcześniej faulował Insigne.



W kolejnej akcji Meret znowu musiał ratować swój zespół. Mocno, z ostrego kąta uderzał Lautaro Martinez i bramkarz Napoli odbił piłkę.

Meret nie potrafił jednak zatrzymać Lukaku. Belg rozgrywał bardzo dobry mecz i w 33. minucie zdobył drugą bramkę. Uderzał z 16. metrów. Golkiper gospodarzy chciał odbić piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że futbolówka wpadła do bramki.

Napoli nie składało bramki. Kilka minut później. Niespodziewanie uderzał Insigne. Samir Handanović bronił ten strzał na raty, ale skutecznie. W kolejnej akcji bramkarz Interru był już bez szans. Napoli rozmontowało obronę rywali. Zieliński zagrał długą piłkę, pod linię końcową, do Jose Callejona. Hiszpan wyłożył piłkę Milikowi, który dopełnił formalności i zdobył bramkę.



W pierwszych minutach drugiej połowy Napoli zepchnęło Inter do defensywy. Pierwszą sytuację gospodarze stworzyli zaraz po wznowieniu gry. W pole karne wbiegl Insigne, ale uderzył niecelnie.



SSC Napoli - Inter Mediolan 1-2 - trwa II połowa

Bramki: 0-1 Lukaku (14.), 0-2 Lukaku (33.), 1-2 Milik (39.)





MP



