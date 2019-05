SSC Napoli rozbiło u siebie Inter Mediolan 4-1 w 37. kolejce Serie A. Pięknego gola dla gospodarzy strzelił Piotr Zieliński. W pierwszym składzie wyszedł również Arkadiusz Milik. Inter przed ostatnią serią gier musi walczyć o Ligę Mistrzów.

37. kolejka Włochy - Serie A

2019-05-19 20:30 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: D. Doveri SSC Napoli Inter Mediolan 4 1 DO PRZERWY 1-0 P. Zieliński 16' D. Mertens 61' Fabián Ruiz 71',78' M. Icardi 81'

Napoli objęło prowadzenie w 16. minucie. Piłka dotarła do Piotra Zielińskiego. Polak przymierzył zza pola karnego, trafiając pod poprzeczkę bramki. Cudowny gol pomocnika reprezentacji Polski.

Po przerwie na murawie pojawił się Mauro Icardi i Inter zaczął prezentować się lepiej.

To jednak Napoli podwyższyło prowadzenie. W 61. minucie dośrodkował Jose Callejon, a Dries Mertens uderzeniem głową pokonał bramkarza rywala.

W 68. minucie goście powinni strzelić kontaktowego gola. Lautaro Martinez przymierzył z narożnika pola karnego, piłka minęła Orestisa Karnezisa, ale z linii bramkowej wybił ją Kalidou Koulibaly.



Za to w 71. minucie zrobiło się 3-0. Najpierw Mertens podał przed bramkę, gdzie Arkadiusz Milik z niewygodnej pozycji trafił w Samira Handanovicza, ale piłkę przejął Kévin Malcuit i mądrze wycofał do Fabiana Ruiza, który uderzeniem lewą nogą posłał ją do siatki.



W 76. minucie murawę opuścił Milik, którego zastąpił Lorenzo Insigne.



Dwie minuty później Mertens podał na lewą stronę do Ruiza, który podciągnął z piłką i uderzył z kilku metrów, więc Handanovicz nie zdążył ze skuteczną interwencją.



Inter honorową bramkę zdobył w 81. minucie, kiedy Icardi pewnie wykorzystał rzut karny.



Taki wynik, przy remisie Atalanty Bergamo z Juventusem w Turynie 1-1, oznacza, że do ostatniej kolejki kilka drużyn ma szansę udziału w następnej edycji Ligi Mistrzów. Atalanta i Inter mają po 66 punktów, AC Milan 65, a AS Roma 63.

4 1 SSC Napoli Inter Mediolan Handanovicz Asamoah D'Ambrosio Miranda Szkriniar Brozović Gagliardini Nainggolan Periszić Martínez Politano Karnezis Albiol Ghoulam Koulibaly Malcuit Allan Ruiz 2 Zieliński Milik Mertens Callejón SKŁADY SSC Napoli Inter Mediolan Orestis Karnezis Samir Handanovicz Raul Albiol Kwadwo Asamoah 90′ 90′ Faouzi Ghoulam Danilo D'Ambrosio 9′ 9′ 84′ 84′ Kalidou Koulibaly de Souza Filho Miranda Kévin Malcuit Milan Szkriniar 49′ 49′ Marques Loureiro Allan Marcelo Brozović 71′, 78′ 71′, 78′ Fabián Ruiz Pena 58′ 58′ Roberto Gagliardini 16′ 16′ Piotr Zieliński 48′ 48′ Radja Nainggolan 76′ 76′ Arkadiusz Milik 79′ 79′ Ivan Periszić 61′ 61′ 80′ 80′ Dries Mertens Lautaro Javier Martínez Jose Callejon 46′ 46′ Matteo Politano REZERWOWI Alex Meret Daniele Padelli Elseid Hysaj Alves Soares Cedric 84′ 84′ Sebastiano Luperto Dalbert Henrique Chagas Estevão Nikola Maksimović Andrea Ranocchia Silva Duarte Mario Rui 79′ 79′ Antonio Candreva 76′ 76′ Lorenzo Insigne Joao Mario Simone Verdi Borja Valero 80′ 80′ Amin Younes 58′ 58′ Matias Vecino João Pedro Piai Keita Baldé Diao 46′ 46′ 81′ (k.) 81′ (k.) Mauro Emanuel Icardi Rivero

STATYSTYKI SSC Napoli Inter Mediolan 4 1 Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 13 15 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 3 12 Faule 7 10 Spalone 3 1

