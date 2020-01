W 18. kolejce Serie A SSC Napoli przegrało z Interem Mediolan 1-3. Honorowego gola dla ekipy prowadzonej przez Gennaro Gattuso zdobył Arkadiusz Milik. Udział przy tym trafieniu miał też Piotr Zieliński. Obaj Polacy rozegrali cały mecz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sassuolo - Napoli 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

18. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-06 20:45 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: D. Doveri SSC Napoli Inter Mediolan 1 3 DO PRZERWY 1-2 A. Milik 39' R. Lukaku 14',33' L. Martínez 62'

Milik już w drugiej minucie miał sytuację. Uderzał głową, ale nie trafił w bramkę. Chwilę później przed szansą stanął Romelu Lukaku. Belg wychodził sam na sam z bramkarzem. Minął go i uderzył na bramkę, ale Mario Rui zdążył się wrócić i wybił piłkę z linii bramkowej. Belg i tak był na spalonym, więc ewentualny gol nie byłby uznany.



W ósmej minucie Lukaku znowu znalazł się w polu karnym. Poradził sobie z obrońcami, odwrócił się i oddał strzał. Był on jednak zbyt lekki by pokonać Mereta.



Reklama

Mówi się, że do trzech razy sztuka. To powiedzenie sprawdziło się w przypadku Lukaku, który wykorzystał swoją trzecią okazję. Po rajdzie od środka boiska, wbiegł w pole karne i uderzył mocno po ziemi. Po odbiciu od słupka piłka wpadła do bramki.



Inter przeważa, ale Napoli faulami przerywa akcje gości. Jednak w 25. minucie strzał zdołał oddać Roberto Gagliardini. Uderzał sprzed pola karnego, ale Meret złapał piłkę. W odpowiedzi szybką akcję przeprowadziło Napoli. Do siatki trafił Milik, ale wcześniej faulował Insigne.



W kolejnej akcji Meret znowu musiał ratować swój zespół. Mocno, z ostrego kąta uderzał Lautaro Martinez i bramkarz Napoli odbił piłkę.

Meret nie potrafił jednak zatrzymać Lukaku. Belg rozgrywał bardzo dobry mecz i w 33. minucie zdobył drugą bramkę. Uderzał z 16. metrów. Golkiper gospodarzy chciał odbić piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że futbolówka wpadła do bramki.

Napoli nie składało bramki. Kilka minut później. Niespodziewanie uderzał Insigne. Samir Handanović bronił ten strzał na raty, ale skutecznie. W kolejnej akcji bramkarz Interru był już bez szans. Napoli rozmontowało obronę rywali. Zieliński zagrał długą piłkę, pod linię końcową, do Jose Callejona. Hiszpan wyłożył piłkę Milikowi, który dopełnił formalności i zdobył bramkę.



1 3 SSC Napoli Inter Mediolan Handanovicz Bastoni Biraghi de Vrij Szkriniar Brozović Candreva Gagliardini Vecino Lukaku 2 Martínez Meret Di Lorenzo Hysaj Manolas Rui Allan Ruiz Zieliński Callejón Milik Insigne SKŁADY SSC Napoli Inter Mediolan Alex Meret Samir Handanovicz Giovanni Di Lorenzo Alessandro Bastoni 81′ 81′ Elseid Hysaj Cristiano Biraghi Kostas Manolas Stefan de Vrij Silva Duarte Mario Rui 83′ 83′ Milan Szkriniar Marques Loureiro Allan Marcelo Brozović 84′ 84′ Fabián Ruiz Pena 29′ 29′ Antonio Candreva Piotr Zieliński 56′ 56′ Roberto Gagliardini Jose Callejon 73′ 73′ Matias Vecino 39′ 39′ Arkadiusz Milik 14′, 33′ 14′, 33′ 88′ 88′ Romelu Lukaku Lorenzo Insigne 62′ 62′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Orestis Karnezis Tommaso Berni David Ospina Daniele Padelli Sebastiano Luperto Federico Dimarco Lorenzo Tonelli Diego Godin Eljif Elmas Andrea Ranocchia Gianluca Gaetano 56′ 56′ 61′ 61′ Nicolò Barella Leandro Henrique do Nascimento Valentino Lazaro 84′ 84′ Fernando Llorente 73′ 73′ 82′ 82′ Stefano Sensi 81′ 81′ Hirving Lozano 88′ 88′ Borja Valero Amin Younes 71′ 71′ Sebastiano Esposito Matteo Politano Alexis Sanchez

W pierwszych minutach drugiej połowy Napoli zepchnęło Inter do defensywy. Pierwszą sytuację gospodarze stworzyli zaraz po wznowieniu gry. W pole karne wbiegl Insigne, ale uderzył niecelnie.



Z każdą minutą Inter się budzić i zbliżał się do poziomu z pierwszej połowy. Po godzinie gry drużyna z Mediolanu przejęła inicjatywę i zdobyła trzecią bramkę. Matias Vecino dośrodkował z prawej strony. Wślizgiem próbował wybić Kostas Manolas, ale zrobił to tak niefortunnie, że wystawił piłkę Martinezowi, który skorzystał z prezentu i trafił do siatki.



Napoli próbowało szybko odpowiedzieć. Strzał z daleka Zielińskiego został jednak złapany przez bramkarza.



Na 20 minut przed końcem zrobiło się bardzo nerwowo. Wszystko było spowodowane drugą piłką, która pojawiła się na boisku. Fabian Ruiz kopnął ją w ławkę rywali, co wywołało złość wśród zawodników rezerwowych i sztabu Interu. Żółtą kartką został ukarany Antonio Conte.



Napoli próbowało jeszcze powalczyć o korzystny wynik. W 75. minucie, z rzutu wolne, w poprzeczkę trafił Insigne.



Gospodarze do końca próbowali zagrozić bramce rywali. W 88. minucie ponownie z dystansu próbował Piotr Zieliński, ale bramkarz poradził sobie z tym strzałem.



Napoli jednak nadziało się na kontrę. Martinez minął Mereta, ale obrońca zdołał go powstrzymać i wynik się już nie zmienił. Dzięki wygranej Inter zrównał się punktami z Juventusem. Napoli pozostało na ósmym miejscu.



MP



SSC Napoli - Inter Mediolan 1-3 (1-2)

Bramki: 0-1 Lukaku (14.), 0-2 Lukaku (33.), 1-2 Milik (39.), 1-3 Martinez (62.)



STATYSTYKI SSC Napoli Inter Mediolan 1 3 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 19 12 Strzały na bramkę 7 9 Rzuty rożne 3 4 Faule 9 21 Spalone 0 1

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A