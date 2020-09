To był pogrom! W meczu 2. kolejki Serie A SSC Napoli rozbiło Genoę 6-0. Piotr Zieliński - który wybiegł w podstawowym składzie "Azzurrich" - strzelił gola i zanotował asystę. Arkadiusz Milik znalazł się poza kadrą meczową.

Strzelanie rozpoczął w 10. minucie Hirving Lozano, który uderzeniem z kilku metrów udanie wykończył dobre dośrodkowanie Driesa Mertensa.

W 22. minucie boisko opuścił z urazem Lorenzo Insigne, a zastąpił go Eljif Elmas, który aktywnie uczestniczył w kanonadzie, do której doszło po przerwie.

Już w 46. minucie gola na 2-0 strzelił Piotr Zieliński. To Polak napędził bramkową akcję kilkudziesięciometrowym rajdem, po którym podał piłkę do Elmasa. Ten zagrał w pole karne do Victor Osimhen, a Nigeryjczyk podeszwą buta wystawił futbolówkę Zielińskiemu, który wbiegł w pole karne i dopełnił formalności. To pierwsze trafienie 26-latka w tym sezonie Serie A.



11 minut później nasz reprezentant do gola dołożył asystę, zaliczając także kluczowy odbiór. Z podania Zielińskiego skorzystał Mertens.

Piłkarzom Napoli wciąż jednak było mało, lecz przyjezdni sami prosili się o problemy. Tak było w 65. minucie, gdy fatalną stratę rywala wykorzystał Lozano, kompletując dublet.

Cztery minuty później do bramki trafił Elmas, a autorem ostatniego gola został Matteo Politano, który wbiegł w pole karne z prawej strony, ograł rywala i uderzył tuż obok słupka.



