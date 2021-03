Piotr Zieliński zaliczył dwie asysty, a SSC Napoli pokonało na własnym stadionie Bologna FC 3-1 w 26. kolejce Serie A. W zespole gości bronił Łukasz Skorupski.

26. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-07 20:45 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Daniele Chiffi SSC Napoli Bologna FC 1909 3 1 DO PRZERWY 1-0 L. Insigne 8',76' V. Osimhen 65' R. Soriano 73'

Przed meczem minutą ciszy uczczona pamięć zmarłego Mirka Pavinato, kapitana ekipy Bologny, która w 1964 roku zdobyła mistrzostwo Włoch.

Ostrzeżenie dla gości przyszło już w piątej minucie. Fabian Ruiz ograł Danilo, w polu karnym minął też Skorupskiego, ale nie zdecydował się na strzał z ostrego kąta, tylko próbował wycofać piłkę, którą na rzut rożny wybił wracający Danilo.

W ósmej minucie gospodarze prowadzili już 1-0. Ruiz zagrał do Zielińskiego, który wycofał podeszwą do nadbiegającego Lorenza Insigne, a ten uderzeniem tuż sprzed "16" nie dał szans polskiemu bramkarzowi.

Bologna odpowiedziała w 20. minucie, jednak po strzale Andreasa Skova Olsena piłka odbiła się tylko od słupka.



W 25. minucie Inisgne znowu spróbował szczęścia spoza pola karnego, ale tym razem Skorupski sparował piłkę na rzut rożny.



Cztery minuty później powinien być remis. Z prawej strony dośrodkował Lorenzo de Silvestri, a Rodrigo Palacio "główkował" z kilku metrów w środek bramki i David Ospina zdołał odbić piłkę.

Pod koniec pierwszej połowy i na początku drugiej Palacio skierował piłkę do siatki, ale w pierwszym przypadku był na spalonym, a w drugim zagrał piłkę wykopywaną przez Ospinę z ręki, co jest niezgodne z przepisami.

W 65. minucie zrobiło się 2-0. Napoli wyprowadziło kontrę, Zieliński "dziubnął" piłkę do rezerwowego Victora Osimhena, a ten po krótkim rajdzie strzelił obok Skorupskiego. Po chwili Nigeryjczyk powinien zdobyć drugą bramkę, jednak uderzył koło słupka, zabierając asystę Insigne, a całą akcję zaczął Zieliński.



Goście kontaktowego gola strzelili w 73. minucie. Ospina zagrał krótko do Diega Demme, który stracił piłkę na rzecz Palacio, Argentyńczyk podał do Skova Olsena, który leżąc wyłożył ją Robertowi Soriano, a ten z linii pola karnego trafił do siatki.



Trzy minuty później było 3-1. Osimhen zgrał piłkę głową, a de Silvestri próbując ją wybić trafił w Insigne, który pognał na bramkę i ponownie przymierzył zza pola karnego. Piłka tuż przy słupku znalazła drogę do bramki - Skorupski był bez szans.

Zieliński zakończył udział w niedzielnym meczu w 79. minucie, kiedy zmienił go Mario Rui. W tym samym momencie murawę opuścił drugi z bohaterów Napoli, Insigne, którego zastąpił Eljif Elmas.



STATYSTYKI SSC Napoli Bologna FC 1909 3 1 Posiadanie piłki 43,5% 56,5% Strzały 14 14 Strzały na bramkę 10 5 Rzuty rożne 6 3 Faule 12 14 Spalone 1 1

Zdjęcie Piotr Zieliński w walce Adamą Soumaoro / Francesco Pecoraro / Getty Images