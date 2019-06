Wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Mariusz Stępiński. Do listy klubów zainteresowanych sprowadzeniem polskiego napastnika dołączyło SPAL 2013.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Milik zabrał ukochaną do Grecji. Odwiedził też sławnego kucharza. Wideo © 2019 Associated Press

W ostatnim sezonie Chievo Werona ze Stępińskim w składzie spadło z Serie A. Drużyna, w której występował również Paweł Jaroszyński, była zdecydowanie najsłabsza w lidze, ale wiele wskazuje na to, że obaj Polacy w najbliższym sezonie nadal będą grać w Serie A. Jaroszyński podpisał już kontrakt z CFC Genoa, ale i napastnik nie może narzekać na brak zainteresowania.

Reklama

Włoskie media już wcześniej wymieniały kilka klubów, które obserwują sytuację Polaka. Chodziło o beniaminka Serie A, Brescię, ale także Udinese, Parmę i Sampdorię Genua. Z kolei z Hiszpanii napływały wieści tym, że w składzie swojej drużyny Stępińskiego chętnie widzieliby szefowie Celty Vigo.



Teraz do grupy zespołów zainteresowanych sprowadzeniem 24-letniego napastnika dołącza SPAL 2013. Według "La Gazzetta dello Sport" to właśnie 13. drużyna ostatniego sezonu Serie A jest na czele wyścigu po Stępińskiego. Jeśli piłkarz Chievo faktycznie tam trafi, zostanie klubowym kolegą Thiago Cionka - urodzony w Brazylii reprezentant Polski w ostatnim sezonie wystąpił w 31 spotkaniach SPAL w Serie A.



Stępiński jest wyceniany przez portal transfermarkt.de na cztery miliony euro, jego kontrakt w Weronie wygasa za dwa lata. W ostatnim sezonie strzelił dla Chievo sześć bramek, dołożył do nich dwie asysty. Ma na koncie cztery mecze w reprezentacji Polski, po raz ostatni wystąpił jednak w kadrze w listopadzie 2017 r. w spotkaniu z Meksykiem.



Serie A: wyniki, tabela, strzelcy



DG