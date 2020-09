Sinisa Mihajlović wyleczył się z koronawirusa i może powrócić do pracy. Informację potwierdziła oficjalna strona klubu z Bolonii, a Serb pokonał drugą chorobę w ostatnim czasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Kibice Bolonii wspierają chorego Mihajlovicia. Wideo INTERIA.TV Serie A Serie A. Trener Bologny zakażony koronawirusem

Informacja o zarażeniu koronawirusem trenera Bologni Sinisy Mihajlovicia pojawiła się w mediach 23 sierpnia. Serb przechodził zakażenie bezobjawowo, jednak ze względu na niedawną walkę z białaczką, znajdował się on w grupie podwyższonego ryzyka. Niedawno trener klubu z regionu Emilia-Romania przyznał, że po zabiegu szpiku kostnego i pokonaniu białaczki czuje się lepiej niż przedtem.



Serbski szkoleniowiec poradził sobie również z zakażeniem koronawirusem i dziś oficjalna strona klubu z Bolonii potwierdziła, że będzie mógł on powrócić do treningów już jutro.



- W świetle dwóch negatywnych wyników badań na COVID-19, wykonanie zgodnie z procedurami, trener Sinisa Mihajlović może wznowić regularną pracę i jutro będzie prowadził zajęcia w ośrodku treningowym - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.





Reklama

Bologna w poprzednim sezonie spisała się przyzwoicie i ostatecznie uplasowała się na 12. miejscu w tabeli. Serie A wznowi rozgrywki 19 września, a w 1. kolejce "Rossoblu" zmierzą się z AC Milan.



Zobacz więcej doniesień o Serie A



PA