Działacze Milanu nie próżnują i - po zakontraktowaniu Zlatana Ibrahimovicia - szukają kolejnych wzmocnień, by wyciągnąć drużynę z kryzysu. Jak donoszą włoskie media, nowym piłkarzem "Rossonerich" ma zostać doświadczony defensor Simon Kjaer, a od transferu dzielą go już tylko formalności.

30-latek jest zawodnikiem hiszpańskiej Sevilli. Ostatnie pół roku spędził jednak na Półwyspie Apenińskim, będąc wypożyczonym do Atalanty.

Powiedzieć, że Duńczyk nie mógł liczyć na regularne występy, to jak nie powiedzieć nic. W Serie A zagrał tylko pięciokrotnie, zaledwie trzy razy wybiegając w podstawowym składzie ekipy z Bergamo.

Kjaer był rzecz jasna zawiedziony takim stanem rzeczy i postanowił zmienić otoczenie. Jak donosi portal calciomercato.com, wszystkie strony uzgodniły już szczegóły dotyczące transakcji, a Duńczyk pojawił się w sobotnie przedpołudnie na testach medycznych.

Stoper zostanie wypożyczony do końca sezonu, a w umowie ma zostać zawarta opcja wykupu piłkarza za kwotę 2,5 mln euro.

Zdaniem włoskich mediów w odwrotną stronę - w ramach 18-miesięcznego wypożyczenia - powędruje Mattia Caldara. 25-letni stoper nie ma szans na grę w Milanie i spróbuje odbudować swoją formę w Atalancie.

W drużynie "Rossonerich" wciąż ważą się losy Krzysztofa Piątka. Według najnowszych doniesień brytyjskiej prasy, jest on bliski przenosin do Tottenhamu. Podczas piątkowej konferencji prasowej trener "Kogutów" Jose Mourinho nie chciał odnieść się do tych informacji (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ ).

