Ta wiadomość ucieszy najbardziej kibiców... Arsenalu, którzy od dłuższego czasu domagają się odejścia Shkodrana Mustafiego z londyńskiej drużyny. Zainteresowanie niemieckim obrońcą wyraził włoski AC Milan.

Jak zgodnie donoszą włoskie "Tuttosport" oraz "Calciomercatoweb" Milan jest poważnie zainteresowany zatrudnieniem Mustafiego. I to pomimo że 27-latek ostatniego sezonu nie może zaliczyć do udanych.

Niezależnie od tego, czy "Rossonerim" uda się wywalczyć awans do Ligi Mistrzów, latem drużynę czeka przebudowa, także w formacji defensywnej. Jest już niemal pewne, że nie zostanie przedłużony wygasający kontrakt z Ignazio Abate, a mocno niepewna jest przyszłość Cristiana Zapaty. Do tego inny obrońca, Mattia Caldara, który zerwał więzadła krzyżowe, będzie dostępny do gry dopiero w okolicach listopada i grudnia.

Mustafi dobrze zna smak Serie A. W latach 2012-14 był zawodnikiem Sampdorii Genua, skąd przeniósł się do Valencii. Dwa ostatnie sezony spędził w Arsenalu, w miniony czwartek awansując z klubem do finału Ligi Europy. W rewanżowym półfinale z Valencią Mustafi wszedł na boisko na 19 minut.

Choć 27-letni obrońca był w kadrze reprezentacji Niemiec, gdy ta zdobywała mistrzostwo świata (zagrał nawet w trzech meczach), to po raz ostatni w narodowych barwach wystąpił w 2017 roku. Jego błędy w ostatnich dwóch sezonach kosztowały Arsenal utratę wielu punktów i kibice "Kanonierów" otwarcie przyznają, że najchętniej nie oglądaliby już obrońcy w barwach swojej drużyny.

"Kanonierzy" w 2016 roku zapłacili za Mustafiego aż 41 mln euro, ale zdaniem włoskich mediów teraz nie będą oczekiwać aż tak wysokiej za defensora i zadowolą się ceną około 20 mln euro.



Zdjęcie Shkodran Mustafi jest jednym z zawodników Arsenalu, którzy po sezonie mogą pożegnać się z klubem / PAP/EPA/NEIL HALL / PAP/EPA

