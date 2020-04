Wciąż nie jest znana data wznowienia rywalizacji w lidze włoskiej, ale tamtejsza federacja piłkarska (FIGC) przyjęła rezolucję, zgodnie z którą rozgrywki mają się zakończyć do 2 sierpnia.





"Świat piłki nożnej pracuje nieprzerwanie i odpowiedzialnie, aby znaleźć konkretne rozwiązania kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa" - podkreślił prezes FIGC Gabriele Gravina.

Kluby Serie A mają jeszcze przed sobą 12 kolejek ligowych, jedną niepełną do dokończenia (25. kolejka) oraz dwa terminy na rozegranie półfinałów i finału Pucharu Włoch.



Już wcześniej Gravina mówił, że jego zdaniem na dokończenie rozgrywek wystarczy od 45 do 60 dni. Obecnie ich wznowienie planowane jest na przełom maja i czerwca.



Włochy to jeden z krajów najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. Na Półwyspie Apenińskim zmarło z jej powodu ponad 25 tys. osób.

Zdjęcie Prezes FIGC Gabriele Gravina / AFP