Serie A. Sergio Romero przeszedł do Venezii FC

Doświadczony golkiper przez sześć ostatnich lat był bramkarzem Manchesteru United. Przegrywał jednak walkę z Davidem de Geą i głównie pełnił funkcję jego zmiennika. W barwach "Czerwonych Diabłów" zaliczył łącznie 61 spotkań.

W lipcu wygasł kontrakt Romero z angielskim klubem, a po kilku miesiącach związał się umową z Venezią FC. To beniaminek włoskiej Serie A. Bramkarz podpisał kontrakt do końca sezonu.



Sergio Romero wraca do Serie A

Dla 34-latka jest to powrót do Włoch po sześciu latach. W latach 2011-15 był zawodnikiem Sampdorii z przerwą na wypożyczenie do AS Monaco.



96-krotny reprezentant Argentyny w przeszłości był także piłkarzem AZ Alkmaar oraz rodzimego Racing Club.

W międzyczasie pojawiło się sporo głosów o zainteresowaniu wielu klubów usługami Romero. Wśród nich wymieniano między innymi... polski Raków Częstochowa.

