W niedzielę piłkarze Napoli zaprzepaścili ostatecznie szansę na grę w Lidze Mistrzów. Domowy remis z Hellas Verona sprawił, że zakończyli sezon na piątej lokacie. To przepustka do rywalizacji jedynie w Lidze Europy.



Reakcja klubowego bossa, Aurelio de Santiisa, była szybka i nie stanowiła niespodzianki. Na twitterze, w godzinach nocnych, ciepłymi słowami podziękował Gattuso za okres pracy w Neapolu. De facto była to informacja o dymisji szkoleniowca.





Teraz pora na Sergio Conceicao

Kto zastąpi mistrza świata z 2006 roku? "Corriere dello Sport" donosi, że wybór padł na Sergio Conceicao. To ogromne zaskoczenie, bowiem nazwisko Portugalczyka nie przewijało się w dotychczasowych spekulacjach. Faworytami do objęcia schedy po Gattuso byli Massimiliano Allegri i Luciano Spalletti.

Conceicao przez ostatnie cztery lata prowadził FC Porto. W zakończonym właśnie sezonie zajął w lidze drugie miejsce. Do tej pory poza ojczyzną pracował tylko raz, w cyklu 2016-17 dowodząc we Francji ekipą FC Nantes.



Jak twierdzą włoscy dziennikarze, 46-letni trener ma zostać oficjalnie przedstawiony drużynie jeszcze w tym tygodniu.



