​Co to był za mecz! Po dramatycznym boju Inter pokonał na wyjeździe Sassuolo 4-3. Mediolańczycy drżeli jednak o wynik do ostatnich sekund. To spotkanie to najlepszy dowód na to, że drużyny Serie A nie ograniczają się jedynie do bronienia własnej bramki, lecz potrafią prezentować ofensywny i atrakcyjny futbol! Warto odnotować, że na podczas potyczki na płycie boiska wylądował... spadochroniarz!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inter Mediolan - Juventus Turyn 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Pierwszą bramkę zdobył już w drugiej minucie ładnym, technicznym strzałem Lautaro Martinez. To nie podłamało gospodarzy, którzy kwadrans później doprowadzili do wyrównania. Domenico Berardi wbiegł w pole karne i pewnym strzałem posłał piłkę do siatki.

Reklama

W pierwszej połowie dublet zanotował jeszcze Romelu Lukaku. Belgijski napastnik najpierw zgrabnie obrócił się z piłką w "szesnastce" i płaskim uderzeniem pokonał bramkarza, a tuż przed przerwą wykorzystał rzut karny.

W 71. minucie, po kolejnej "jedenastce", prowadzenie Interu podwyższył Lautaro Martinez. Wydawało się, że ten gol przesądził o losach spotkania. Ekipa Sassuolo wzięła się jednak za odrabianie strat. W ciągu siedmiu minut Samir Handanović kapitulował dwukrotnie - pokonali go rezerwowi: Filip Djurczić oraz Jeremie Boga.

W końcowych minutach gospodarze zepchnęli Inter do głębokiej defensywy, lecz ostatecznie zespół "Nerrazurrich" zdołał wywalczyć komplet punktów, dzięki czemu w tabeli Serie A zbliżył się na jedno "oczko" do liderującego Juventusu.

Sassuolo Calcio - Inter Mediolan 3-4 (1-3)



Bramki: 0-1 Lukaku, 1-1 Berardi, 1-2 Lukaku, 1-3 Lukaku, 1-4 Martinez, 2-4 Djurczić, 3-4 Boga



Żółte kartki: Obiang, Duncan, Magnanelli, Muldur - De Vrij, Lazaro, Bastoni





TB



Serie A - wyniki, terminarz, tabela