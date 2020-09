Cagliari nie zdołało utrzymać jednobramkowego prowadzenia i zremisowała z Sassuolo 1-1. Ozdobą meczu było trafienie Mehdi Bourabiego, natomiast całe spotkanie rozegrał Sebastian Walukiewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zawróciła w głowie kibicom Serie A. Diletta Leotta udostępniła zdjęcia z wakacji. Wideo INTERIA.TV

Spotkanie Sassuolo z Cagliarim było kolejnym przykładem starcia, w którym liczba bramek nie odpowiadała obrazowi gry. Piłkarze rozgrywali bowiem całkiem niezły mecz, lecz nie przekładało się to na gole. Pierwszą groźną okazję stworzyli sobie zawodnicy gospodarzy. Manuel Locatelli huknął futbolówkę z dystansu, a ta nieznacznie minęła celu.

Reklama

Piłkarze z Emilii-Romanii przeważali w pierwszych minutach spotkania i już po chwili ponownie przycisnęli swoich rywali. Domenico Berardi oddał efektownie wyglądający strzał z powietrza, lecz futbolówka nie zmierzała w lustro bramki Cagliari. Swojej okazji nie wykorzystał również Ciccio Caputo, który posłał piłkę wprost w Alessia Cragno.

Bramce ekipy gości próbował również zagrozić znany z występów w PKO Ekstraklasie Lukasz Haraslin. Zawodnik oddał strzał głową w końcówce pierwszej części gry, jednak na posterunku znalazł się Cragno. W podobnej sytuacji po chwili znalazł się Giovanni Simone. Napastnik Cagliari przeniósł natomiast piłkę ponad poprzeczką.

W drugiej połowie na emocje musieliśmy poczekać do 74. minuty. Wówczas Berardi oddał techniczny strzał z bocznej strefy pola karnego. Piłka była dokręcona bardzo mocno, lecz finalnie nie trafiła do bramki strzeżonej przez Cragno.

Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Piłkarze z Sardynii pewnie odebrali piłkę w środkowej strefie boiska i po chwili otrzymał ją Joao Pedro. Brazylijczyk precyzyjnie posłał futbolówkę w pole karne. Tam sprytnie zachował się Simeone, zgubił asystę obrońców i dopełnił formalności. Argentyńczyk strzelił również po trzech minutach, lecz radość zawodników Cagliari przerwał sędzia, wskazując na spalonego.

Gospodarze doprowadzili do wyrównania i zrobili to w bardzo efektowny sposób. Gregoire Defrel został sfaulowany przez Fabia Pisacane. Sędzia odgwizdał rzut wolny, a do piłki podszedł Mehdi Bourabia i oddał mocny strzał, po którym futbolówka trafiła do siatki.

Serie A - wyniki, terminarz, tabela



PA





1. kolejka Włochy - Serie A

2020-09-20 18:00 | Stadion: MAPEI Stadium - Città del Tricolore | Arbiter: L. Marinelli US Sassuolo Calcio Cagliari Calcio 1 1 DO PRZERWY 0-0 M. Bourabia 87' G. Simeone 77'

1 1 US Sassuolo Calcio Cagliari Calcio Cragno Klavan Lykogiannis Walukiewicz Nandez Pedro Caligara Faragò Marin Rog Simeone Consigli Chiriches Ferrari Rogério Toljan Đuričić Locatelli Obiang Caputo Berardi Haraslin SKŁADY US Sassuolo Calcio Cagliari Calcio Andrea Consigli Alessio Cragno 59′ 59′ Vlad Iulian Chiriches 46′ 46′ Ragnar Klavan Gianmarco Ferrari Charalampos Lykogiannis 62′ 62′ Rogério Oliveira da Silva Sebastian Wiktor Walukiewicz 75′ 75′ Jeremy Toljan 16′ 16′ Nahitan Nandez 90′ 90′ Filip Djuricić 88′ 88′ João Pedro Geraldino dos Santos Galvão Manuel Locatelli 62′ 62′ Fabrizio Caligara 63′ 63′ Pedro Mba Obiang Avomo 7′ 7′ Paolo Pancrazio Faragò Francesco Caputo 76′ 76′ Răzvan Gabriel Marin Domenico Berardi 50′ 50′ 76′ 76′ Marko Rog 62′ 62′ Lukasz Haraslin 77′ 77′ Giovanni Pablo Simeone REZERWOWI Gianluca Pegolo Simone Aresti Stefano Turati Guglielmo Vicario 90′ 90′ Kaan Ayhan Andrea Carboni 62′ 62′ Giorgos Kiriakopoulos Simone Pinna 75′ 75′ Mert Müldür 46′ 46′ Fabio Pisacane Marlon Santos da Silva Barbosa 88′ 88′ Alessandro Tripaldelli 63′ 63′ 87′ 87′ Mehdi Bourabia 62′ 62′ Gabriele Zappa Andrea Ghion Riccardo Ladinetti Hamed Junior Traorè 76′ 76′ Christian Gabriel Oliva Giménez 62′ 62′ Gregoire Defrel Marko Pajač Federico Ricci Leonardo Pavoletti 76′ 76′ Riccardo Sottil

STATYSTYKI US Sassuolo Calcio Cagliari Calcio 1 1 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 23 8 Strzały na bramkę 10 4 Rzuty rożne 7 3 Faule 9 18 Spalone 2 2