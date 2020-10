Maurizio Sarri lada dzień formalnie rozstanie się z Juventusem Turyn. Klub ze stolicy Piemontu zaoszczędzi w ten sposób ok. 16 mln euro. Nowym miejscem pracy 61-latka ma być Fiorentina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - Hellas Werona 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Maurizio Sarri nie jest trenerem "Starej Damy" od trzech miesięcy. Mimo zdobycia tytułu mistrza Włoch klub postanowił się z nim pożegnać. Zadecydował o tym przegrany dwumecz z Lyonem w 1/8 finału Champions League oraz porażka w finale Pucharu Włoch z Napoli.

Reklama

Umowa Sarriego z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Władze turyńskiego klubu nie zdecydowały się na wypłacenie szkoleniowcowi należnego wynagrodzenia w jednej transzy. Nadal figurował więc na liście płac.

Jak donosi dziennik "Tuttosport", obie strony doszły właśnie do porozumienia w sprawie warunków rozwiązania kontraktu. Juventus zaoszczędzi na tej operacji ok. 16 mln euro. Z kolei Sarri będzie mógł bez przeszkód dokończyć negocjacje z Fiorentiną - wszystko wskazuje na to, że to klub z Florencji będzie jego nowym pracodawcą.

Od 8 sierpnia tego roku opiekunem "Bianconerich" jest 41-letni Andrea Pirlo. Dla mistrza świata z 2006 roku to pierwsze szkoleniowe wyzwanie w seniorskiej piłce. Pierwotnie objąć miał drużynę młodzieżową Juventusu. Dymisja Sarriego otworzyła przed nim wrota na trenerskie salony.

UKi

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz