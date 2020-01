Trener Juventusu Maurizio Sarri zabrał głos w sprawie niekończącego się pojedynku na linii Cristiano Ronaldo - Lionel Messi. Włoch stwierdził, że irytuje go fakt, iż Argentyńczyk ma w swojej gablocie więcej Złotych Piłek niż jego podopieczny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Złota Piłka dla Messiego, Lewandowski na ósmym miejscu. Wideo INTERIA.TV

W grudniu Messi szósty raz w karierze triumfował w prestiżowym plebiscycie organizowanym przez redakcję "France Football". Wyprzedził tym samym słynnego CR7, który ma na koncie pięć triumfów. Sarri przyznał, że nie podoba mu się ten stan rzeczy i będzie chciał wspierać Portugalczyka w pogoni za gwiazdą FC Barcelona.

Reklama

- Chciałbym mu pomóc w zdobyciu szóstej Złotej Piłki. Irytuje mnie fakt, że ktoś wygrywał ten plebiscyt więcej razy niż on. Pomaganie mu jest zadaniem dla mnie, jak i całej drużyny - mówił o swoim podopiecznym Sarri.

Włoski szkoleniowiec stwierdził także, że w przyszłości do walki o trofeum dla najlepszego piłkarza świata włączy się inny piłkarz Juventusu - Paulo Dybala.

Ronaldo znalazł się w opublikowanej w środę przez UEFA drużynie roku, co wywołało ogromne kontrowersje. Portugalczyk nie zebrał bowiem wystarczającej liczby głosów, by zapewnić sobie miejsce wśród najlepszych napastników. Ze względu na niego UEFA nagięła jednak dotychczasowe regulacje, co pozwoliło dołączyć do grona wyróżnionych, tuż obok Roberta Lewandowskiego (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - KLIKNIJ! ).

TB

Serie A - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy