Arkadiusz Reca może wskoczyć na miejsce Karola Linettego i przenieść się do Sampdorii. Według włoskich mediów klub z Ligurii nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku transferowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus - Sampdoria 3-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jak donosi dobrze zorientowany w transferowych realiach Nicolo Schira, Sampdoria jest zainteresowana pozyskaniem Recy z Atalanty.



Reklama

Polak powrócił do klubu z Bergamo po rocznym wypożyczeniu do SPAL. W ubiegłym sezonie wystąpił on w 26 spotkaniach Serie A i zaliczył trzy asysty.



Sampdoria nie jest pierwszym klubem, który wyraził zainteresowanie byłym piłkarzem Wisły Płock. Wcześniej włoskie media donosiły, że o sprowadzeniu Polaka myśleli również włodarze beniaminka Crotone.



Pozycja Recy w Atalancie jest poniekąd uzależniona od Robina Gosensa. Jeżeli Niemiec opuściłby szeregi "Bogini", wówczas polski obrońca miałby więcej możliwości do gry na pozycji wahadłowego, na której zdarzało mu się również występować w barwach drużyny z Ferrary. Wiele wskazuje na to, że pomocnik jednak pozostanie w klubie, a co więcej Atalanta na lewą flankę sprowadziła jeszcze Johana Mojicę z Girony.

W "Dorii" występuje również inny polski zawodnik - Bartosz Bereszyński. Niedawno z klubu odszedł Karol Linetty, który przeniósł się do Torino.



Agent ujawnia! Sensacyjne kulisy transferu ws. Milika



PA