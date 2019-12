Cristiano Ronaldo w meczu z Sampdorią popisał się bardzo efektownym trafieniem po uderzeniu głową. Włoskie media szybko sprawdziły jak wysoko przed zdobyciem bramki wyskoczył Portugalczyk. Wynik robi wrażenie.

Juventus Turyn pokonał Sampdorię 2-1. Bramkę dającą upragnione trzy punkty drużynie z Piemontu zdobył wracający do optymalnej dyspozycji Cristiano Ronaldo. Trafienie było ozdobą tego spotkania i potwierdziło niesamowitą fizyczność zawodnika "Starej Damy". Jak wyliczyli dziennikarze "Mediaset" portugalski zawodnik wyskoczył na... 2,56 metra.



Po zakończeniu meczu Ronaldo skomentował jego przebieg: - Cieszę się z wyniku. Sampdoria grała naprawdę dobrze, ale byliśmy silniejsi. Zespół miał dobre nastawienie mentalne i to zawsze jest bardzo miło pomóc drużynie w wygranej. Co do mojego urazu to już czuję się lepiej. Miałem problem z kolanem, ale jest już OK - powiedział Ronaldo cytowany przez "Mediaset".



Portugalczyk odniósł się również do kolejnego spotkania "Juve". Podopieczni Maurizio Sarriego zmierzą się w Superpucharze Włoch z świetnie spisującym się Lazio. "Biancocelestim" jako jedynej drużynie w tym sezonie Serie A udało się pokonać Juventus. Podopieczni Simone Inzaghiego pewnie wygrali 3-1 i niedzielny mecz może być trudny dla klubu z Turynu: - Lazio ma bardzo silny zespół. Ciężko cokolwiek przewidzieć przed takim meczem i szansę obu ekip oceniłbym na 50/50 - dodał Portugalczyk cytowany przez "Mediaset".



Juventus przoduje obecnie w tabeli Serie A, mając trzy punkty przewagi nad Interem Mediolan. "Nerazzurri" swoje spotkanie rozegrają jednak dopiero w sobotę.



