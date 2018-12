Łukasz Skorupski puścił cztery gole w sobotni wieczór. Jego Bologna FC przegrała na wyjeździe z Sampdorią Genua 1-4 w meczu 14. kolejki Serie A. Oprócz Skorupskiego od początku grało jeszcze dwóch Polaków, tylko w przeciwnej drużynie - Bartosz Bereszyński i Karol Linetty, który zaliczył asystę.

Zdjęcie Fabio Quagliarella /PAP/EPA

Gospodarze objęli prowadzenie w 10. minucie. Gaston Ramirez odebrał piłkę rywalowi pod polem karnym Bologny, podał do Gianluki Caprariego, który zagrał na przeciwległą stronę do nadbiegającego Dennisa Praeta, a ten trafił do siatki. Skorupski był bez szans.

Bologna wyrównała w 17. minucie. Tym razem z prawej strony dośrodkował Mattias Svanberg, piłka przeszła przez pole karne, a akcję zamknął Andrea Poli.

Goście grali jednak fatalnie w obronie. To się zemściło w 25. minucie. Caprari zabrał piłkę przed polem karnym Erickowi Pulgarowi, sytuację starał się ratować jeszcze Larangera Danilo, ale tylko odbił piłkę, a nadbiegający Fabio Quagliarella z linii pola karnego pokonał bezradnego Skorupskiego.

Pięć minut przed końcem pierwszej połowy było już 3-1. Rozgrywający dobry mecz Caprari zagrał prostopadle do Ramireza, a ten z pierwszej piłki kopnął do siatki.

Sampdoria czwartą bramkę zdobyła w 68. minucie. Linetty zagrał mocną piłkę w pole karne, gdzie Quagliarella tylko dołożył nogę, trafiając w sobotę już po raz drugi.

10 minut później polski pomocnik zobaczył żółtą kartkę za faul na Riccardzie Orsolinim.

Linetty zakończył spotkanie w 84. minucie, kiedy zmienił go Jakub Jankto.

Dawid Kownacki z Sampdorii całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.



