Cristiano Ronaldo trochę zwlekał z oficjalną reakcją po ogłoszeniu, że trener Massimiliano Allegri odejdzie z Juventusu, ale gdy już napisał, to bardzo wymownie: "Oprócz tego, że jesteś wielkim trenerem, to także wielkim człowiekiem".

O tym, że Allegri nie będzie już prowadził "Starej Damy" w kolejnym sezonie po pięciu tytułach mistrzowskich z rzędu wiadomo od piątku, po oficjalnym komunikacie klubu.



Trener nie porozumiał się z władzami Juve. Ronaldo pracował z nim zaledwie od roku, nie zdobył Ligi Mistrzów, choć taki był plan, ale najwyraźniej ta współpraca układała się znakomicie.

Można tak sądzić po tym, jak Portugalczyk zareagował na odejście Allegriego.

"Dziękuję trenerze, przeżyliśmy razem tylko jeden sezon, ale był od wyjątkowy, ponieważ oprócz tego, że jesteś wielkim trenerem, to także wielkim człowiekiem. Praca z tobą to była przyjemność" - napisał Ronaldo na Instagramie, dodając do tego wymowne zdjęcie, na którym jest wspólnie z Allegrim po lutowym meczu Juventusu z Frosinone.

