Przymusowa przerwa w rozgrywkach to czas nasilonych spekulacji transferowych. Powołując się na sprawdzone źródła, portugalski „Diario Gol” donosi, że Cristiano Ronaldo latem opuści Juventus Turyn. Zamieszkać ma w Paryżu lub Manchesterze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo ma kolejny pomnik. Jest on zrobiony z czekolady. Wideo © 2020 Associated Press

Ronaldo przebywa obecnie na swojej rodzimej Maderze i przechodzi tam domową kwarantannę. Zakażeni koronawirusem zostali bowiem jego klubowi partnerzy - Daniele Rugani, Blaise Matuidi i Paulo Dybala. Rozgrywki Serie A pozostają zawieszone od 9 marca.

Reklama

Kontrakt Ronaldo z Juventusem zachowuje ważność do połowy 2022 roku. Istnieje jednak scenariusz - wcale nie utopijny - wedle którego CR7 może już nigdy nie założyć koszulki "Starej Damy". Stanie się tak, jeśli spełnione zostaną dwa warunki. Po pierwsze - obecny sezon nie zostanie dokończony. Po drugie - sam zawodnik ulegnie gorliwym pokusom szejków z Paryża.

"Diario Gol" pisze, że transfer Ronaldo do PSG wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Przemawiać mają za tym zażyłe relacje między arabskimi właścicielami francuskiego klubu a agentem zawodnika, Jorge Mendesem. Znamienny jest również fakt, że portugalski gwiazdor nie skorzystał jak na razie z propozycji prolongaty umowy w Turynie.

W paryskim zespole CR7 miałby zastąpić Neymara, który w tym roku wrócić chce do Barcelony. Klubowe władze przez wiele miesięcy nie zgadzały się na jego odejście. Gdyby jednak udało się pozyskać kapitana aktualnych mistrzów Europy, Brazylijczyk o swojej przynależności klubowej mógłby decydować sam.

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



Co ciekawe, równolegle pojawia się też inny trop, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość Ronaldo. Wiedzie on do Manchesteru United, którego barwy Portugalczyk reprezentował w latach 2003-09. Ta opcja wydaje się jednak mniej prawdopodobna. Główny bohater tych spekulacji skończył w ubiegłym miesiącu 35 lat i chciałby jeszcze powalczyć o kolejny triumf w Lidze Mistrzów. Wydaje się, że o realizację celu zdecydowanie łatwiej będzie w barwach PSG...

UKi