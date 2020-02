„Jest nowy król w mieście” – wpis o takiej treści zamieścił na swym twitterowym koncie Romelu Lukaku. Napastnik Interu Mediolan wyraził w ten sposób poczucie triumfu po derbowym zwycięstwie nad Milanem 4-2. W zgodnej opinii internetowej gawiedzi post skierowany był głównie do… Zlatana Ibrahimovicia.

W niedzielny wieczór mieliśmy okazję obejrzeć znakomite spotkanie na San Siro. W derbach stolicy Lombardii Inter pokonał Milan 4-2, mimo że przegrywał już dwiema bramkami. Ostatniego gola dla zwycięzców zdobył Lukaku.

I to właśnie reprezentant Belgii był po ostatnim gwizdku szczęśliwy. Z opuszczoną głową murawę opuszczał Ibrahimović, który zaliczył bramkę i asystę. Pojedynek obu snajperów zapowiadany był jako wydarzenie wieczoru.

Lukaku poczuł się na tyle wielki, że pozwolił sobie na zamieszczenie na Twitterze prowokacyjnego wpisu: "Jest nowy król w mieście". Ci, którzy go przeczytali, nie mają wątpliwości, że to wyszukana uszczypliwość skierowana do Zlatana. W drugiej części sezonu to przecież Szwed miał być największą gwiazdą w Mediolanie. Tymczasem musiał pogodzić się z porażką w najbardziej prestiżowym meczu rundy rewanżowej.

- W pierwszej połowie pozwoliliśmy Milanowi na zbyt dużo - mówił po spotkaniu Lukaku. - Po przerwie zasłużyliśmy jednak na zwycięstwo. Wiem, że Serie A to najtrudniejsza liga dla napastników, ale przybyłem do Mediolanu, żeby wygrywać.

Czarnoskóry snajper Interu pojawił się w Mediolanie latem ubiegłego roku. W nowym otoczeniu zaaklimatyzował się znakomicie. W 23 ligowych kolejkach zdobył 17 goli i zaliczył dwie asysty.

